Congo-Kinshasa: Culture Yira - Jeanine Kavira Kahambu décrypte la richesse des proverbes Nande.

Dans ce numéro d'Identité Culturelle, nous plongeons au coeur de la sagesse Yira ou Nande, en compagnie de Jeanine Kavira Kahambu.

Elle vient de publier un recueil de proverbes Nande avec un double objectif : Transmettre aux jeunes toute la richesse de cette culture pour les guider au quotidien, car pour elle, les proverbes sont de véritables lumières sur le chemin de la vie. Elle voudrait aussi à travers ce recueil faire rayonner sa langue maternelle et la préserver. Ensemble, nous allons découvrir une sélection de ces proverbes. Vous verrez, ce sont de magnifiques leçons de vie pour mieux vivre ensemble.

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