Afrique du Nord: Le Ministre de la Justice arrive au Caire pour participer à la réunion des ministres arabes de la Justice

Le ministre de la Justice, Abdalla Darf, et la délégation qui l'accompagne sont arrivés en République arabe d'Égypte pour participer à la 76e réunion du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice, qui se tient au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe.

L'ordre du jour comprend le rapport du Secrétariat du Bureau exécutif sur les décisions prises à la 41e session du Conseil des ministres arabes de la Justice et la Convention arabe de lutte contre le terrorisme et le mécanisme de mise en oeuvre. , ainsi que l'harmonisation de la législation arabe concernant certains projets de loi.

Il convient de noter que le ministre de la Justice préside la session actuelle du Conseil des ministres arabes de la Justice.