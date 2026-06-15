Afrique: Le continent passe en mode 'cerveaux' au Mondial 2026

Si le contingent record de 10 nations africaines au Mondial 2026 témoigne du réservoir inépuisable de talents du continent, il met aussi en lumière les têtes pensantes qui dessinent le football de demain.

Des tacticiens ayant déjà soulevé la CAN aux architectes de qualifications historiques, les hommes forts assis sur les bancs africains affichent des CV en béton armé. Certains ont déjà touché le graal continental, d'autres ont transformé des sélections moribondes en machines à gagner. Mais le fait marquant de cette édition réside ailleurs : la confiance totale accordée à l'expertise locale. Avec six techniciens nés sur le continent sur les dix engagés, l'Afrique affirme son identité et entame sa révolution tactique.

Passage en revue des dix généraux qui commandent les troupes africaines.

Vladimir Petković (Algérie) - Le restaurateur d'identité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis sa prise de fonctions, Vladimir Petković s'est donné pour mission de redonner de la constance aux Fennecs après les turbulences post-CAN 2025. Son premier grand fait d'armes ? Avoir ramené l'Algérie à la table des maîtres du monde, réinjectant de la confiance dans un groupe qui broyait du noir. Le technicien a apporté de la structure et un équilibre défensif qui faisaient défaut. Désormais, le plat de résistance l'attend : sortir indemne d'un groupe J très relevé aux côtés du champion du monde argentin, de l'Autriche et de la Jordanie.

Mohamed Ouahbi (Morocco) - L'héritier du temple

Succéder à Walid Regragui et à l'âge d'or des Lions de l'Atlas avait tout d'un cadeau empoisonné. Pourtant, Mohamed Ouahbi assure la continuité avec brio. Sa réussite majeure ? Maintenir le Maroc tout en haut de la hiérarchie africaine tout en injectant la nouvelle génération de cracks. Sous ses ordres, les Lions ont gardé cette discipline de fer et ce culot tactique qui les avaient menés dans le dernier carré en 2022. Le technicien de 49 ans a d'ailleurs lancé son Mondial par un coup d'éclat dimanche, en tenant tête au Brésil (1-1). Prochaines étapes abordables pour valider le ticket dans le Groupe C : l'Écosse et Haïti.

Emerse Faé (Côte d'Ivoire) - Du costume d'intérimaire au statut de héros national

L'histoire du football africain s'écrit parfois comme un roman, et le chapitre d'Emerse Faé est un chef-d'oeuvre. Propulsé sur le banc en pleine tempête lors de la CAN 2023, Faé a signé le plus grand casse du siècle en guidant les Éléphants d'un coma clinique jusqu'au sacre à la maison. Dans la foulée, il a validé le billet pour le Mondial, devenant le premier sélectionneur ivoirien de l'histoire à qualifier son pays. Une légende est née. Pour confirmer, il devra manoeuvrer face à l'Allemagne, Curaçao et l'Équateur dans le Groupe E.

Hossam Hassan (Égypte) - Le réveilleur de Pharaons

Légende absolue crampons aux pieds, Hossam Hassan veut redonner la foi à tout un peuple. Si l'Égypte écrase la CAN historiquement, elle n'a encore jamais cassé la baraque à l'échelle mondiale - une anomalie que l'icône nationale tente de réparer à coups de cravache. Sa patte ? Avoir redonné de l'agressivité et cette mentalité de tueur propre aux grands Pharaons d'antan, tout en mixant cadres historiques et jeunes loups. Premier point de passage dans le Groupe G : la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Sabri Lamouchi (Tunisie) - Le retour à la rigueur

L'Afrique et la Coupe du monde, Sabri Lamouchi connaît la chanson pour avoir déjà guidé la Côte d'Ivoire au Mondial 2014. Sa grande réussite avec la Tunisie ? Avoir ramené de la stabilité tactique dans la maison. Sous sa coupe, les Aigles de Carthage ont retrouvé leur ADN historique : un bloc imperméable, solidaire et d'une efficacité chirurgicale. À 54 ans, l'ancien milieu de terrain s'attaque à un gros morceau dans le Groupe F : bousculer les Pays-Bas, la Suède et le Japon.

Hugo Broos (Afrique du Sud) - Le bâtisseur de Bafana

Hugo Broos fait partie des meubles du football africain, respecté de tous. Son chef-d'oeuvre continental remonte à 2017, lorsqu'il menait un Cameroun d'outsiders sur le toit de l'Afrique. Avec l'Afrique du Sud, le sorcier belge a orchestré une résurrection totale : ramener les Bafana Bafana au Mondial pour la première fois depuis 2010, en s'appuyant principalement sur les forces du championnat local, après avoir accroché une superbe troisième place à la CAN 2023. Malgré un accroc inaugural face au Mexique (défaite 2-0), on attend la réponse tactique du vieux briscard face à la Corée du Sud et la République Tchèque dans le Groupe A.

Bubista (Cap-Vert) - L'architecte des Requins Bleus

Bubista est le grand artisan de la plus belle success-story du moment. Sous ses ordres, le Cap-Vert a troqué son costume de Petit Poucet sympa pour celui de commando tactique ultra-discipliné. Son chef-d'oeuvre absolu reste cette qualification historique pour le Mondial - un miracle à l'échelle de l'archipel. Déjà quart-de-finaliste surprise de la CAN 2023, l'ancien défenseur central s'avance sans complexe dans un Groupe H majuscule face à l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite.

Pape Thiaw (Sénégal) - Le gardien du temple de la Téranga

Prendre la suite d'Aliou Cissé s'apparentait à sauter en parachute sans certitudes. Pourtant, Pape Thiaw maintient les standards XXL du Sénégal. Sa force a été de préserver la continuité du projet le plus solide d'Afrique. Thiaw a gardé les Lions de la Téranga compétitifs au très haut niveau en conservant leur puissance collective. Annoncé comme l'un des techniciens africains les mieux armés du tournoi, il devra d'abord s'extirper d'un Groupe I corsé comprenant la France, l'Irak et la Norvège.

Carlos Queiroz (Ghana) - Le vieux sage des bancs

Carlos Queiroz débarque au Ghana avec le CV le plus clinquant du continent. Du haut de ses 73 ans, le technicien portugais s'apprête à vivre sa... cinquième Coupe du Monde. Un monstre d'expérience. L'Afrique n'a aucun secret pour lui : il a dirigé l'Afrique du Sud (2000-2002) et mené l'Égypte en finale de la CAN 2021 (battue aux tirs au but par le Sénégal). Passé par le Real Madrid, le Portugal, l'Iran ou la Colombie, Queiroz doit désormais apporter sa science tactique aux Black Stars pour sortir du groupe L face à l'Angleterre, la Croatie et Panama.

Sébastien Desabre (RD Congo) - Le guide de la renaissance des Léopards

Sébastien Desabre est à la tête du chantier de reconstruction le plus fascinant du continent. Son coup de maître ? Avoir mis fin à 52 ans d'absence de la RD Congo en Coupe du Monde, ramenant les Léopards sous les projecteurs de la planète foot tout en restaurant la fierté nationale. La méthode Desabre ? Un football offensif, chatoyant et audacieux qui fait des Congolais l'une des équipes les plus frissons d'Afrique. Pour prolonger le plaisir, il faudra aller au combat face au Portugal, à l'Ouzbékistan et à la Colombie dans le Groupe K.