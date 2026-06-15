Congo-Kinshasa: Le gouverneur militaire Gaby Kasongo - « Je suis venu travailler avec la population iturienne pour le retour de la paix »

Le général Gaby Kasongo Mulumba, récemment nommé gouverneur militaire de l'Ituri, a atterri dimanche soir 14 juin à Bunia avec une double priorité : sceller un pacte de confiance avec la population afin de restaurer la paix et freiner la propagation de la 17e épidémie d'Ebola qui frappe la province.

Arrivé dans le chef-lieu de la province à la veille de sa prise de fonction officielle prévue ce lundi 15 juin, le successeur du général Johnny Luboya N'kashama a immédiatement affiché ses ambitions. Dès sa descente d'avion, le nouveau gouverneur de l'Ituri a lancé un appel vibrant à l'unité et à la collaboration citoyenne.

« Je suis venu travailler avec la population iturienne, main dans la main, pour le retour de la paix », a déclaré le général Gaby Kasongo Mulumba.

Pour lui, le rétablissement d'une paix durable dans cette province sous état de siège ne pourra pas se faire par les seules armes, mais exigera une synergie étroite entre les autorités et les administrés.

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« Nous allons travailler ensemble avec la population pour que cette province recouvre la paix », a-t-il insisté, se montrant particulièrement confiant quant à l'avenir de la région.

L'urgence sanitaire : l'appel aux médias face à Ebola

Parallèlement aux défis sécuritaires, la nouvelle autorité provinciale doit faire face à une urgence sanitaire critique. La province subit de plein fouet la 17e épidémie d'Ebola, qui a déjà coûté la vie à plus d'une centaine de personnes dans la partie est de la République démocratique du Congo (RDC).

Le général Mulumba a exhorté la population à une prise de conscience collective face à la réalité du virus. Il s'est notamment tourné vers la presse locale, qu'il considère comme un allié stratégique pour briser les chaînes de transmission.

« Chers journalistes, soyez de bons communicateurs pour dire à la population que la maladie existe ; ensemble, sensibilisons-la », a-t-il plaidé, insistant sur le respect rigoureux des mesures barrières.

Le général Gaby Kasongo Mulumba succède au général Johnny Luboya N'kashama, qui a dirigé l'Ituri pendant cinq ans dans le cadre du régime exceptionnel de l'état de siège. La passation de pouvoirs et la cérémonie officielle de prise de fonction sont attendues ce lundi.

Le régime spécial d'administration militaire en Ituri et au Nord-Kivu a été prorogé une nouvelle fois dimanche 14 juin par ordonnance présidentielle, après le quitus de l'Assemblée nationale. Cependant, les députés nationaux de ces deux provinces ont décidé, la veille, de suspendre leur participation aux travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, dénonçant un manque de volonté politique dans l'évaluation de l'état de siège instauré depuis plus de cinq ans dans leurs provinces.