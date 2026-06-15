Afrique: Hannibal Mejbri - 'Nous sommes des Tunisiens, nous n'avons peur de personne'

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Le milieu de terrain de la sélection tunisienne, Hannibal Mejbri, a exprimé sa fierté de porter les couleurs nationales et mis en avant la solidarité qui règne au sein du groupe à l'approche de la Coupe du Monde.

" C'est une immense fierté de représenter la Tunisie. Beaucoup d'honneur aussi, parce que c'est le pays de mes parents et c'est aussi mon pays. J'aime la Tunisie", a déclaré le joueur. Hannibal Mejbri a également évoqué l'ambiance au sein de la sélection, qu'il juge positive. Il a notamment souligné ses affinités avec certains coéquipiers, citant Ali Abdi et Yan Valery. "L'ambiance est plutôt bonne au sein du groupe. Bien entendu, il y a des affinités avec certains camarades, Ali Abdi et Yan Valery notamment. Ils mettent beaucoup d'ambiance et c'est agréable", a-t-il indiqué.

Le joueur a par ailleurs estimé que la cohésion constitue l'une des principales qualités de l'équipe tunisienne. "Je pense que l'un des atouts de notre groupe est notre solidarité", a-t-il affirmé. Abordant les prochaines échéances internationales, Hannibal Mejbri a appelé ses coéquipiers à évoluer avec confiance. "Il ne faut avoir peur de personne. Nous sommes des Tunisiens. Nous abordons cette Coupe du Monde en mode conquérants", a-t-il conclu.

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