Tunisie: l'AFH lance 8 projets de lotissements pour les familles à revenu modeste

L'Agence Foncière d'Hoabitation (AFH) a annoncé le lancement prochain d'un programme stratégique portant sur la réalisation de huit projets de lotissements sociaux destinés aux ménages à revenu limité. Une première phase prévoit la mise en oeuvre de trois projets pilotes à Sidi Thabet, Ben Arous et Mahdia, avec pour objectif de renforcer l'offre de logements sociaux et de faciliter l'accès à la propriété à des prix abordables.

S'exprimant en marge de la 15e édition du Salon de l'habitat et du financement (du 11 au 13 juin 2026), le président-directeur général de l'AFH, Rajeb Arroud, a indiqué que ce programme ambitieux, appelé à s'étendre progressivement à huit projets, repose sur de nouveaux mécanismes juridiques et financiers visant à réduire les coûts de réalisation et à garantir l'attribution des lots aux bénéficiaires éligibles. Selon le responsable, ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'application de la décision conjointe adoptée le 8 avril 2025 par les ministères de l'Équipement et de l'Habitat ainsi que des Domaines de l'État et des Affaires foncières.

Ce dispositif permet à l'AFH d'acquérir des terrains relevant du domaine privé de l'État ou appartenant aux collectivités locales à des conditions préférentielles. Cette mesure devrait se traduire par une baisse des prix de vente des lots au profit des familles à revenu modeste.

Trois projets pilotes dès 2026

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Conformément aux orientations gouvernementales prévoyant le démarrage effectif des travaux au cours de l'année 2026, l'AFH a obtenu le feu vert pour lancer une première vague de projets comprenant le projet « Al Arij » à Sidi Thabet ; le projet « Jnane El Mohammedia » à Ben Arous ; le projet « Ezzitouna » à Mahdia.

Cette première expérience sera ensuite élargie aux cinq autres projets prévus dans le cadre du programme global de l'agence. Dans un souci de transparence et d'égalité des chances, le PDG de l'AFH a précisé que les candidatures pour l'obtention d'un lot dans ces projets sociaux, actuels ou futurs, devront obligatoirement être effectuées via une plateforme numérique unifiée.