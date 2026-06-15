Tunisiens Résidant à l'Etranger - Les transferts ont dépassé 3,6 milliards de dinars

Les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger ont atteint 3,669 milliards de dinars à la fin du mois de mai 2026, enregistrant une hausse de 4,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, où ils s'élevaient à 3,510 milliards de dinars. C'est ce qui ressort des dernières statistiques monétaires publiées par la Banque centrale de Tunisie.

Convertis en devise américaine sur la base du taux de change moyen observé à fin mai (1 dollar = 2,894 dinars), ces transferts représentent environ 1,267 milliard de dollars.

Une source essentielle de devises

Dans un contexte économique international marqué par de nombreuses incertitudes, les transferts de la diaspora tunisienne continuent de jouer un rôle déterminant dans l'équilibre des finances extérieures du pays. Associées aux recettes touristiques, qui connaissent également une progression avec le démarrage de la saison estivale, ces ressources constituent l'un des principaux leviers d'alimentation des réserves en devises de la Tunisie.

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Grâce à ces flux financiers, le niveau des avoirs nets en devises a été consolidé, permettant au pays de maintenir une capacité de couverture des importations équivalente à 103 jours. Ce seuil est considéré comme un indicateur important de stabilité financière, contribuant à soutenir la valeur du dinar et à honorer les engagements extérieurs du pays.

Vers une meilleure valorisation de l'épargne de la diaspora

Parallèlement, l'utilisation des transferts des Tunisiens à l'étranger semble évoluer progressivement. Longtemps destinés principalement au soutien de la consommation des ménages, notamment pour les dépenses liées à la santé, à l'éducation ou au logement, ces fonds sont désormais de plus en plus envisagés comme un levier d'investissement. Les autorités tunisiennes cherchent ainsi à orienter une partie de cette épargne vers des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que la santé, les technologies de l'information et l'économie verte, à travers la mise en place de mécanismes d'incitation spécifiques.

Avec le retour estival de centaines de milliers de Tunisiens établis en Europe, dans les pays du Golfe et en Amérique du Nord, la diaspora confirme une nouvelle fois son rôle stratégique dans le soutien de l'économie nationale et le renforcement des réserves en devises du pays.