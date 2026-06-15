Tunisie: La Marsa accueille la « journée de la mer » pour sensibiliser à la protection du littoral

La plage de La Marsa a accueilli, dimanche 14 juin 2026, les activités de la manifestation environnementale mondiale « Journée de la mer », organisée dans le cadre de l'initiative japonaise « BLUE SANTA » par le ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'ambassade du Japon en Tunisie.

L'événement a réuni des bénévoles, des associations de la société civile et de nombreux jeunes autour d'actions de nettoyage des plages et de sensibilisation aux dangers de la pollution marine, notamment celle causée par les déchets plastiques. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a souligné que son département a multiplié les campagnes de sensibilisation durant le mois de juin, profitant de la fin de l'année scolaire et du début des vacances d'été pour mobiliser les jeunes en faveur de la protection de l'environnement.

Le ministre a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la continuité des activités organisées à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin et de la Journée nationale de la propreté le 11 juin, dans le but de promouvoir une culture citoyenne fondée sur le respect des espaces publics et du littoral.

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La manifestation a également été marquée par l'organisation du concours japonais « Spogomi », une compétition internationale de collecte et de tri des déchets visant à encourager les comportements écoresponsables. Habib Abid a salué l'implication des associations, des municipalités et des volontaires dans la réussite de ces campagnes, exprimant l'espoir que ces efforts contribuent à rendre les plages tunisiennes plus propres durant la saison estivale 2026.