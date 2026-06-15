Algérie: L'importance de privilégier les compétences pour la future APN mise en avant

ALGER — Les responsables des partis politiques ont insisté, samedi, à l'occasion de la cinquième journée de la campagne électorale pour les élections législatives du 2 juillet prochain, sur la nécessité de privilégier les compétences dans la omposition de la prochaine Assemblée populaire nationale (APN), afin de consolider le processus de développement national.

A cet égard, le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a indiqué, en marge de l'installation de la direction de campagne électorale de son parti à Alger, que les prochaines législatives constituent "une opportunité pour renforcer la confiance entre le citoyen et les institutions de l'Etat et de renouveler les élites".

Il a souligné que l'Algérie a besoin de "représentants compétents et de partis responsables qui placent l'intérêt national au-dessus de toute autre considération".

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S'exprimant depuis la wilaya de Tlemcen, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a souligné, lors d'un meeting populaire, l'importance de l'implication de toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, dans l'action politique, appelant les partis politiques à "se solidariser pour l'intérêt de la nation".

Le président du MSP a également animé deux autres meetings à Sidi Bel-Abbès et Oran, au cours desquels il a insisté sur la nécessité de "mobiliser toutes les énergies et d'associer les différentes compétences nationales à la prise de décision, car les grands défis ne peuvent être relevés que par davantage de coopération et de complémentarité".

A Mostaganem, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a souligné l'importance des élections législatives qui constitue "une étape décisive pour renforcer et consolider les acquis dans divers secteurs".

Elle a réitéré, lors d'un autre meeting à Oran, l'engagement des listes de son parti à "oeuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation du front intérieur", appelant les candidats à intensifier le travail de proximité pour gagner la confiance des électeurs.

De son côté, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a réaffirmé, lors d'un meeting populaire dans la wilaya de Chlef, l'engagement de sa formation politique en faveur du travail de proximité et de la promotion du développement au service des différentes wilayas, soulignant que les élus de son parti constitueront "un relais efficace pour transmettre les préoccupations des citoyens et concrétiser les projets".

Il a également animé deux autres rassemblements populaires à Ain Defla et Blida où il a souligné que les listes électorales de son parti comptent de jeunes talents "qui savent exprimer la préoccupation des citoyens avec objectivité".

Abondant dans le même sens depuis la wilaya de Bou Saâda, la présidente du parti Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a souligné lors d'un meeting populaire que le prochain rendez-vous électoral est "une occasion importante pour choisir les énergies jeunes aptes à intégrer le Parlement et leur donner la possibilité de contribuer à la poursuite du processus de développement et de soulever les préoccupations des citoyens".

Pour cela, la présidente de TAJ a appelé à voter pour les candidats "capables d'assumer la responsabilité et de représenter pleinement le citoyen", assurant que les listes de son parti présentent à l'électeur de "jeunes cadres joignant expérience, compétence et ambition".

Toujours à Bou Saâda, le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a exhorté, lors d'un rassemblement populaire, les électeurs à accorder leurs voix aux candidats de son parti, les qualifiant de "compétences choisies au sein de la société".

Il a réitéré cet appel lors de deux autres meetings populaires qu'il a animés à M'sila et Bordj Bou Arreridj, où il a indiqué que son parti considère le prochain scrutin comme "une véritable opportunité pour les citoyens de choisir des représentants porteurs de leurs aspirations et capables d'exprimer leurs préoccupations au Parlement".

Le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a appelé, lors d'un rassemblement populaire depuis Tissemsilt, à ancrer chez les citoyens une conscience électorale fondée sur le choix des candidats selon leurs programmes et leurs compétences.

M. Osmani a souligné que "le renforcement du processus démocratique passe par l'élection de représentants capables d'assumer pleinement leurs missions législatives et de contrôle", une approche de nature à renforcer l'efficacité des institutions élues et à consolider la confiance entre les citoyens et leurs représentants, au service du développement et de la stabilité.

A Alger, le Premier secrétaire national du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé, lors d'une activité de proximité, que le programme électoral du parti, intitulé "Le serment de la sincérité et de la crédibilité", découle d'une "analyse approfondie des différents aspects et la présentation de solutions et propositions au service des intérêts des citoyens".

Il a appelé, dans ce contexte, à la "mobilisation et à une forte participation aux élections, ainsi qu'au choix de compétences servant les intérêts des citoyens".

Cette exigence de crédibilité a également été au coeur de l'intervention du président du parti Talaie El-Hourriyet, Réda Benounane, qui souligne, lors d'un meeting populaire depuis Barika, l'importance des prochaines législatives dans le renforcement de la volonté populaire et la promotion du développement du pays.

Ces élections constituent, a-t-il ajouté, "une occasion pour les citoyens de choisir ceux qu'ils jugent les plus aptes à les représenter au sein de l'APN".

Parallèlement, la dimension identitaire et la cohésion sociale ont occupé une place centrale dans le discours du président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, lors d'un meeting à Chlef, où il a mis en exergue "l'importance de préserver la mémoire nationale et de sauvegarder l'histoire de l'Algérie", les considérant comme "deux piliers essentiels pour consolider l'unité nationale et renforcer le sentiment d'appartenance chez les jeunes générations".

Depuis Relizane, il a affirmé que l'Algérie dispose des atouts et ressources nécessaires pour réaliser un décollage économique, appelant à encourager l'investissement productif, développer l'industrie nationale et ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation à travers la création de pôles industriels, contribuant à la création de richesses et d'emplois.

Le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a souligné, lui, lors d'un meeting populaire à Ain Témouchent, l'importance du rôle du parlementaire, appelant les citoyens à choisir les candidats les plus aptes lors des élections législatives du 2 juillet prochain. Il a expliqué que le député joue un rôle essentiel dans la législation et l'adoption des lois, le contrôle de l'action du gouvernement, ainsi que la transmission des préoccupations des citoyens concernant divers secteurs, tout en insistant sur l'importance d'un bon choix des futurs parlementaires lors du prochain scrutin.

Dans le prolongement de cette vision, le secrétaire général du Front du militantisme national (FMN), Abdallah Haddad, a souligné, lors d'une rencontre avec les militants et les candidats de son parti à Mostaganem, l'importance de participer aux élections législatives, y voyant une responsabilité nationale qui permettra de répondre aux préoccupations des citoyens.

Il a exhorté militants et candidats à intensifier leur travail de terrain et à renforcer la communication avec les électeurs afin d'expliquer le programme électoral du parti et de sensibiliser les citoyens quant à l'importance d'une participation active et d'un choix éclairé le jour du scrutin.