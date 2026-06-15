Algérie: Le programme du FFS repose sur une analyse approfondie des différentes questions liées aux affaires publiques

13 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier secrétaire national du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a indiqué, samedi à Alger, que son parti participe aux législatives du 2 juillet prochain avec un programme fondé sur une analyse approfondie des différentes questions liées aux affaires publiques.

En marge d'une activité de proximité dans les communes de Bab el Oued et de Hammamet, M. Aouchiche a précisé que le FFS participe aux prochaines législatives avec un programme électoral placé sous le slogan "Le serment de la sincérité et de la crédibilité", fondé sur "une analyse approfondie des différentes questions liées aux affaires publiques et sur la présentation de solutions et de propositions au mieux de l'intérêt des citoyens".

Il a également rappelé que le programme "ambitieux" de son parti repose sur les principes qu'il a toujours défendus, lesquels constituent "le socle fondamental sur lequel sont élaborés ses projets et ses propositions à l'échelle nationale".

Par ailleurs, M. Aouchiche a insisté sur l'importance de la mobilisation et d'une forte participation aux prochaines législatives afin de choisir "des compétences capables de servir et de défendre les intérêts des électeurs".

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