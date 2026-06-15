Algérie: Le pays a fait de grands pas en matière de transplantation d'organes à partir de donneurs vivants

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a indiqué, samedi à Alger, que l'Algérie a fait de grands pas en matière de transplantation d'organes à partir de donneurs vivants, notamment les greffes rénales, hépatiques et de moelle osseuse.

Présidant le lancement d'une journée d'étude sur la coordination hospitalière dans le domaine de la transplantation d'organes, le ministre a qualifié cette rencontre d'"étape stratégique confirmant l'engagement collectif à développer le système de transplantation d'organes en Algérie et à ancrer la culture du don, en tant qu'acte noble offrant vie et espoir aux patients nécessitant une greffe d'organes et de tissus", affirmant que "de grands pas ont été faits en matière de transplantation d'organes à partir de donneurs vivants, notamment les greffes rénales, hépatiques et de moelle osseuse".

Par ailleurs, M. Ait Messaoudene a souligné que l'Agence nationale des greffes (ANG), oeuvre, en coordination avec les centres agréés, à réunir toutes les conditions scientifiques et réglementaires nécessaires au lancement des transplantations à partir de donneurs décédés, "afin d'élargir les perspectives thérapeutiques et d'offrir de l'espoir à un plus grand nombre de patients".

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Dans ce cadre, il a révélé "la publication prochaine des textes réglementaires et d'application relatifs à l'organisation des transplantations d'organes provenant de donneurs en état de mort cérébrale", une démarche qui permettra de mettre en place "un cadre juridique et éthique complet garantissant la transparence totale et protégeant les droits des donneurs, de leurs familles, des patients et des équipes médicales".

De son côté, le directeur général de l'ANG, Ahmed Nakhla, a indiqué que "202 greffes rénales et 8 greffes hépatiques ont été effectuées en 2025". A noter que cette journée d'étude, organisée par l'ANG, avec la participation de nombreux experts et spécialistes d'Algérie et de Tunisie, vise à favoriser l'échange d'expertises et d'expériences dans le domaine de la promotion de la culture du don d'organes et à développer les partenariats en la matière.