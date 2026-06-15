Algérie: La participation à ce scrutin est une responsabilité nationale

13 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

MOSTAGANEM — Le secrétaire général du Front du militantisme national (FMN), Abdellah Haddad, a souligné, samedi à Mostaganem, l'importance de participer aux élections législatives du 2 juillet prochain, considérant qu'il s'agit d'une "responsabilité nationale" susceptible de répondre aux préoccupations des citoyens.

Lors d'une rencontre avec les militants et les candidats de son parti à la bibliothèque de lecture publique de Salamandre, M. Haddad a expliqué que "la participation à cette échéance électorale constitue une responsabilité nationale permettant de proposer des programmes réalistes et proches des préoccupations quotidiennes des citoyens".

Le secrétaire général a appelé les militants de sa formation politique à "adopter un discours responsable et réaliste, proche des citoyens, et à privilégier le travail de terrain afin de mobiliser les électeurs pour une participation forte et efficace aux prochaines législatives".

M. Haddad a également exhorté les militants et les candidats à renforcer l'action de proximité et la communication directe avec les électeurs, afin d'expliquer le programme électoral du parti et de sensibiliser les citoyens à l'importance d'une participation active et d'un choix éclairé le jour du scrutin.

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Par ailleurs, le secrétaire général du FMN a salué le rôle "vital" joué par l'Autorité nationale indépendante des élections, notamment en ce qui concerne "la moralisation de la vie politique, la prévention de l'infiltration de l'argent suspect, ainsi que l'application de critères de justice et d'équité entre toutes les forces politiques et les partis participant à cette échéance électorale".

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