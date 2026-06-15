Ile Maurice: Les attentes d'une génération en quête d'avenir

Les jeunes expriment leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs espoirs pour l'avenir. Emploi, pouvoir d'achat, accès au logement ou encore place de la jeunesse dans les décisions économiques : ils partagent leur vision d'un pays où ils souhaitent pouvoir construire leur avenir.

Hans Ansah, 22 ans, étudiant : «Il faut investir dans des secteurs d'avenir pour retenir les talents»

Maurice traverse une période économique difficile. J'attends du gouvernement qu'il lutte contre la hausse du coût de la vie tout en créant de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Comme dans le passé, avec la diversification économique et la cybercité, il faut investir dans des secteurs d'avenir pour retenir les talents.

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Les jeunes ne sont pas suffisamment pris en compte dans certaines décisions économiques. Par exemple, les étudiants à temps partiel font souvent face à davantage de difficultés financières. De plus, les investissements dans de nouveaux secteurs ne correspondent pas toujours aux compétences et aux aspirations de la jeunesse actuelle. L'accès à la propriété est devenu très difficile. Les prix des terrains, des logements et des matériaux de construction continuent d'augmenter. Même les jeunes qui possèdent déjà un terrain rencontrent des obstacles financiers pour construire leur maison. Des mesures facilitant l'accès au logement seraient donc les bienvenues.

Je reste optimiste grâce au potentiel, à l'énergie et aux compétences de la jeunesse. Toutefois, je suis préoccupé par les défis économiques actuels. J'espère que les décideurs prendront des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie et offrir davantage de perspectives aux jeunes.

Emilie Soogund, 21 ans, étudiante en politiques et droits humains : «Construire son avenir à maurice devient un véritable défi»

J'appelle le gouvernement à prendre des mesures socioéconomiques concrètes pour alléger le quotidien financier des familles et à réaliser des investissements audacieux contre les fléaux de notre société, notamment en explorant le potentiel du chanvre industriel. Malheureusement, je trouve que les jeunes ne sont pas assez pris en considération dans les décisions économiques du pays.

Nous nous exprimons et prenons position, mais nous restons cruellement en marge des instances décisionnelles. Cette déconnexion du gouvernement face à la réalité me rend particulièrement inquiète pour mon avenir à Maurice, d'autant que certaines décisions s'avèrent dévastatrices. L'accès à la propriété en est le parfait exemple : aujourd'hui, il est devenu impossible pour un jeune de partir de zéro et de s'acheter une maison ou un terrain à Maurice, à moins de bénéficier d'un héritage ou d'autres moyens financiers. Pour les autres, il faut accumuler des années d'études et de dur labeur sans aucune garantie.

Les pouvoirs publics semblent ignorer cette détresse, ce qui assombrit considérablement nos perspectives d'avenir sur l'île.

Juan Pierre, 21 ans, étudiant en droit et expert auprès de l'ONU Climat : «On est la photo sur la brochure, rarement la voix dans la salle»

Mon parcours n'a jamais suivi un chemin tout tracé. J'ai cru monter sur une scène, mais je me suis retrouvé face à un trampoline. Malgré les obstacles, j'ai appris à avancer. C'est cette même audace que j'aimerais retrouver dans le Budget : de véritables bases pour accompagner les jeunes, et non de simples mesures temporaires. L'emploi, la formation et la santé mentale doivent être au coeur des priorités.

La jeunesse est souvent mise en avant dans les discours, mais elle reste trop rarement présente là où les grandes décisions sont prises. Nous sommes la photo sur la brochure, mais rarement la voix dans la salle. Je le dis avec le sourire, mais je le dis.

L'accès à la propriété représente aujourd'hui un défi majeur. Mon grand-père a pu construire sa maison avec un salaire de laboureur. Aujourd'hui, même avec un diplôme, devenir propriétaire semble être un projet qui se calcule sur plusieurs décennies. Le coût du logement augmente, tandis que plusieurs mesures de soutien ont disparu. Entre inquiétude et espoir, je choisis de continuer à croire en l'avenir. Chaque difficulté m'a poussé à chercher de nouvelles possibilités. Beaucoup de jeunes envisagent de partir, mais je vois aussi une génération déterminée à faire entendre sa voix.

Maurice ne doit pas être perçue comme une impasse, mais comme une terre d'opportunités. Avec les bons choix et les bons investissements dans ce Budget, les jeunes auront davantage de raisons de rester et de participer à l'avenir du pays.

Emma Azmoth, 23 ans, «admin» et étudiante en politique : «La jeunesse peine à joindre les deux bouts»

Je suis partagée entre optimisme et inquiétude concernant mon avenir à Maurice, car mon quotidien financier se résume à des dépenses jugées nécessaires. Cela revient encore et toujours à cette fameuse question : «Comment survivre à cette situation économique qui ne cesse d'empirer ?» Je fais partie de cette génération de jeunes qui a dû découvrir le monde du travail avant même d'être suffisamment mature pour comprendre que la réalité financière ne me fera aucun cadeau si je ne m'investis pas pleinement, notamment avec un travail à temps plein et un travail à temps partiel. Je me soucie de mon avenir, et la situation économique qui pèse sur ma génération montre que si les décideurs ne prennent pas conscience des difficultés rencontrées par une jeunesse qui peine à joindre les deux bouts, notre futur risque de n'être qu'une répétition des mêmes problèmes. Cela m'inquiète beaucoup.

Comment rester optimiste lorsque mes envies et mes projets personnels sont trop souvent sacrifiés au profit de dépenses jugées nécessaires ? Quand cette situation économique difficile cessera-t-elle de déterminer l'avenir de la jeunesse ?

La situation économique actuelle et les inquiétudes liées au nouveau Budget représentent, pour moi, une menace pour la stabilité de mon petit budget de jeune étudiante et employée.

Tania Leung, 22 ans, étudiante en gestion des affaires internationales: «L'accès à la propriété devient de plus en plus difficile»

Je souhaite que le gouvernement mette en place des actions concrètes pour améliorer la situation des jeunes à Maurice. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes diplômés rencontrent des difficultés à trouver un emploi stable et correctement rémunéré, tandis que le coût de la vie continue d'augmenter, notamment en ce qui concerne le logement, les transports et les dépenses quotidiennes.

Les jeunes ne sont pas toujours suffisamment pris en compte dans les décisions économiques. Pourtant, ils sont directement concernés par les politiques liées à l'emploi, au logement et à l'éducation. Il est important de renforcer les opportunités professionnelles et de faciliter l'accès au logement. Les prix des maisons et des terrains ont fortement augmenté, alors que les revenus des jeunes restent limités, rendant l'accès à la propriété difficile, voire inaccessible. Dans ce contexte, certains envisagent de quitter Maurice pour chercher de meilleures opportunités à l'étranger.

Personnellement, je suis très inquiète pour mon avenir à Maurice. J'aimerais croire que mes études et mon travail me permettront de construire une vie stable ici, mais la situation actuelle rend cela incertain. Cependant, je reste optimiste si des mesures concrètes sont prises pour améliorer les conditions des jeunes. «L'avenir appartient à ceux qui s'y préparent aujourd'hui.»

Parmesh Nundlall, 23 ans, diplômé en cybersecurity et étudiant à Middlesex University Mauritius : «Investir dans la technologie pour offrir un avenir aux jeunes»

J'attends du gouvernement des mesures concrètes pour soutenir les jeunes dans les secteurs de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique. Il est essentiel d'investir davantage dans la formation en cybersécurité, en intelligence artificielle et dans les compétences numériques afin de préparer la jeunesse aux métiers de demain. Je pense que les jeunes sont consultés, mais qu'ils ne sont pas encore suffisamment pris en considération dans certaines décisions économiques. Leur participation devrait être renforcée, car ils représentent l'avenir du pays. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile pour un jeune d'acheter une maison ou un terrain à Maurice en raison de la hausse des prix de l'immobilier et du coût de la vie. Des programmes d'aide plus accessibles seraient les bienvenus.

Malgré ces défis, je reste optimiste pour mon avenir à Maurice. Notre pays possède un fort potentiel dans le domaine des technologies de l'information et de l'économie numérique. Avec les bonnes politiques et les investissements adéquats, les jeunes pourront saisir de nombreuses opportunités et contribuer activement au développement du pays.