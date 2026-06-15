Ile Maurice: Mise en garde et propositions de Patrick Belcourt d'En Avant Moris

À l'approche du Grand oral, Patrick Belcourt, leader d'En Avant Moris, adresse une mise en garde solennelle au gouvernement et formule deux propositions phares pour le Budget 2026-2027. Face aux difficultés étouffantes que traversent les foyers mauriciens, le parti appelle à rompre avec l'amateurisme technocratique pour engager des réformes humaines et pragmatiques.

Mises en garde : le refus des décisions brutales et de «l'effet boomerang»

Réforme des retraites : exiger une approche humaine et progressive

En Avant Moris dénonce la légèreté avec laquelle des décisions cruciales pour l'avenir de la nation sont actées. L'avancement subit de l'âge de la retraite à 65 ans en est le parfait exemple : une mesure dictée à la hâte par quelques technocrates déconnectés du terrain. Ce manque d'anticipation a eu un effet catastrophique sur le moral et la stabilité financière de milliers de familles mauriciennes. Toute réforme d'envergure doit impérativement se faire de manière humaine, concertée et progressive.

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Hausse du taux directeur : un contre-sens économique pour les ménages

Patrick Belcourt tire la sonnette d'alarme sur l'effet boomerang de la politique monétaire actuelle. Rehausser le taux directeur pour freiner la consommation et stimuler l'épargne est une erreur de lecture économique. L'inflation mauricienne est structurellement importée. Alors que les familles peinent déjà à assurer leurs besoins de base, cette mesure ne fera que les contraindre à vider le peu d'épargne qui leur reste au lieu de les inciter à épargner.

Propositions : l'expertise au service du pays

Énergie : anticiper plutôt que subir

La crise énergétique que traverse Maurice n'est pas la simple conséquence de la guerre en Ukraine ; elle découle d'un manque criant de vision à long terme. Les professionnels au sein d'En Avant Moris avaient anticipé ces tensions bien avant le conflit mondial. Le parti invite le ministre de tutelle ainsi que ses conseillers à faire preuve d'humilité et à consulter les solutions concrètes et sectorielles disponibles sur notre site officiel : enavantmoris.com.

Logement : un système de défiscalisation solidaire pour rompre la crise

Pour pallier d'urgence la crise du logement social, En Avant Moris propose de transformer la fiscalité punitive en outil d'incitation. Plutôt que de surtaxer les hauts revenus, le gouvernement doit mettre en place un mécanisme de défiscalisation. Les contribuables à forte contribution seront incités à investir directement dans la construction de logements destinés aux ménages à faibles revenus, en contrepartie d'un abattement fiscal attractif.

Cette mesure novatrice aura un triple impact national :

Social : résorber rapidement la crise du logement pour les plus vulnérables.

Économique : retenir les talents et les hauts revenus sur le sol mauricien.

Attractivité : encourager massivement le retour de notre diaspora.

Patrick Belcourt appelle le gouvernement à placer le pragmatisme économique et la justice sociale au coeur de ce Budget 2026-2027.