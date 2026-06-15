Ile Maurice: Résidence La Cure sous le choc

14 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Prithvi Bissessur Nicolas Frichot Stewelderson Casimir

L'émotion demeure vive à Résidence La Cure suite au décès de Gaël Sadal, connu sous le surnom de Rasta, hier. Lors de notre déplacement dans le couloir Robert Scott aujourd'hui, habitants et proches évoquaient encore avec tristesse ce drame qui a coûté la vie au jeune homme de 28 ans.

Selon plusieurs témoignages, des tensions existaient depuis plusieurs jours avant qu'une altercation ne dégénère hier soir. L'autopsie a confirmé que la victime est décédée des suites d'une blessure infligée par une arme blanche au coeur.

Alors que l'enquête policière se poursuit pour établir les circonstances exactes des faits, tout un quartier reste marqué par cette tragédie.

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