Tunisie: Présidence du gouvernement - Examen de la création d'une maison de services digitaux à Menzel Mhiri, Messaadine et Menzel Habib

La Direction Générale des Réformes et des Prospectives Administratives (DGRPA) au sein de la présidence du gouvernement a souligné dans sa réponse aux questions de députés portant sur la création de Maison des services digitales dans les délégations de Menzel Mhiri (Kairouan), Messaadine (Sousse) et Menzel Habib (Gabès), que ces zones figureront parmi les demandes étudiées lors de l'élaboration du nouveau programme pour la période 2027-2030.

La Direction a expliqué que cette initiative fera suite à la finalisation du programme actuel de création de 34 maisons des services numériques dans différentes communes et à l'évaluation de ses résultats. Elle a précisé que le programme actuel couvre 21 gouvernorats et répond aux besoins de plus de 900 mille citoyens. Elle a ajouté que ce programme s'inscrit dans le cadre d'une politique de rapprochement des services administratifs des citoyens, notamment dans les zones souffrant d'une faible couverture géographique des services administratifs prioritaires.

Parmi les communes bénéficiaires figurent la municipalité de Oueslatia (Gouvernorat de Kairouan). Le nouveau programme pour la période 2027-2030 sera élaboré sur la base d'un examen des différentes demandes reçues des municipalités, en priorité pour les zones souffrant d'un manque de services administratifs, telles que les municipalités de Menzel Mhiri, Messaadine et Menzel Habib.

Le projet des Maisons des services digitales vise à regrouper plusieurs services administratifs essentiels sur une plateforme unique grâce à des solutions numériques. Ce programme permettra de faciliter l'accès des citoyens aux services publics et réduira les déplacements, notamment dans les zones rurales éloignées des grands centres administratifs.

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