Cote d'Ivoire: Mondial 2026 - Alassane Ouattara galvanise les Éléphants avant leur entrée en lice

14 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À quelques heures de leur premier match à la Coupe du Monde FIFA 2026, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont reçu un soutien de taille. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a personnellement tenu à adresser ses encouragements à l'équipe nationale à travers un entretien téléphonique avec le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, et le sélectionneur national, Emerse Faé.

Selon un communiqué de la Présidence de la République publié ce dimanche 14 juin 2026, le Chef de l'État a transmis aux responsables du football ivoirien les messages de confiance, de soutien et d'encouragement de l'ensemble du peuple ivoirien à l'endroit des représentants nationaux engagés dans la plus prestigieuse compétition de football au monde.

Au cours de ces échanges empreints de cordialité et de fraternité, Alassane Ouattara a salué le travail remarquable accompli par la Fédération ivoirienne de football, l'encadrement technique et les joueurs dans la préparation de cette échéance mondiale. Convaincu du potentiel de l'équipe nationale, le Président de la République a exprimé sa foi en la capacité des Éléphants à défendre avec honneur les couleurs nationales et à porter haut le drapeau ivoirien sur la scène internationale.

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Le Chef de l'État a également chargé Yacine Idriss Diallo et Emerse Faé de transmettre son message de soutien à l'ensemble des joueurs, les exhortant à faire preuve de détermination, de discipline et d'esprit de conquête tout au long de la compétition.

En retour, le président de la FIF et le sélectionneur national ont exprimé leur profonde gratitude au Chef de l'État pour son attention constante et son engagement en faveur du développement du football ivoirien. Ils ont assuré de la pleine mobilisation de toute la délégation ivoirienne et de la détermination des Éléphants à défendre avec honneur les couleurs nationales.

Clôturant ces échanges, Alassane Ouattara a formulé ses voeux les plus chaleureux de succès à l'endroit des Éléphants pour leur entrée en compétition. Il a par ailleurs invité tous les Ivoiriens à se rassembler derrière leur équipe nationale dans un esprit d'unité, de fraternité et de patriotisme, afin de soutenir les champions d'Afrique dans leur quête d'un parcours mémorable au Mondial 2026.

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