Afrique: Handball féminin - La Tunisie affrontera la Hongrie et la Pologne au Mondial juniors 2026

L'entraîneur de la sélection tunsienne de handball (juniors filles), Badreddine Haj Sassi, a affirmé que le principal objectif du sept national déminin lors du Mondial-2026, prévu du 24 juin au 5 juillet en Chine, est de réaliser une prestation honorable et d'acquérir davantage d'expérience en vue d'intégrier ensuite la sélection seniors.

Dans une déclaration à l'agence TAP, il a souligné que la mission s'annonce difficile lors du Tour Préliminaire compte tenu du niveau relevé des adversaires du groupe G composé également de la Hongrie, championne du monde 2018 et vice-championne du monde en 2001, 2003, 2022 et 2024, de la Pologne, troisième lors de l'édition 1985, et de la Chine Taipei.

Pour préparer ce rendez-vous mondial, le coach national a indiqué que la sélection tunisienne a effectué, entre décembre et mars derniers, une série de stages, avant d'intensifier progressivement le rythme de la préparation à partir du mois d'avril. Il a précisé que le rassemblement des joueuses s'est fait par étapes compte tenu de leurs engagements avec leurs clubs respectifs et de leurs obligations scolaires. Il a ajouté que le Sept national a poursuivi sa préparation lors des deux derniers mois, avec des stages ponctués de matches amicaux face à des équipes locales.

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Concernant l'effectif retenu pour le Mondial, Haj Sassi a précisé que le staff technique a procédé à une sélection progressive, en convoquant en mars dernier 28 joueuses avant d'une présélection de 25 joueuses ne soit établie à la fin du mois de mai, puis réduite à une liste définitive de 16 joueuses.

Par ailleurs, la sélection tunisienne effectuera, du 17 au 21 juin, un stage de préparation en Turquie qui sera ponctué par deux matches amicaux, les 18 et 19 juin, face à son homologue turque qui se prépare à son tour pour le Mondial, avant de s'envoler pour la Chine. La Tunisie entamera sa participation face à la Pologne, le 24 juin (7h00 HT), avant de croiser la Hongrie, le 25 juin (4h45 HT), puis la Chine Taipei le 27 du même mois (4h45 HT). Selon le règlement de la compétition, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés au Tour Principal, tandis que les troisièmes et quatrièmes disputeront la Coupe du Président de l'IHF.