Afrique: Journée de la Russie - La fraternité du peuple burkinabè témoignée au peuple russe

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, camarade Stella Kabré et le ministre délégué chargé des Ressources animales, camarade Amadou Dicko avec à leurs côtés le président de l'Institut des peuples noirs, camarade Appolinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, ont pris part dans la soirée, du vendredi 12 juin 2026, à Ouagadougou, à la Journée de la Russie, célébrée chaque 12 juin.

Correspondant à la fête nationale de la Fédération de Russie, la Journée de la Russie est célébrée cette année sous le signe de l'unité des peuples multiethniques de la Fédération, « garant de la grandeur et de l'invincibilité de la Russie » selon Igor Martynov, ambassadeur de la Russie au Burkina Faso. « La solennité de cette fête est l'expression manifeste du Président Vladimir Poutine, de, non seulement valoriser la communauté et l'identité socioculturelle de son peuple, mais aussi de renforcer la résistance populaire face aux tentatives extérieures de division », a souligné l'ambassadeur Martynov.

Rendant hommage aux devanciers, qui, de par leur abnégation et courage ont permis à la Russie de s'imposer dans le concert des Nations, le diplomate russe a indiqué que la génération actuelle est prête à continuer la lutte et à « défendre la Russie contre toute agression et protéger notre identité, notre culture et notre foi, dans un contexte géopolitique tendu ». Une occasion pour Igor Martynov, en communion avec ses frères présents sur le territoire burkinabè, de saluer la bienveillance du peuple du Burkina Faso qui a fait le choix de la Russie pour coopérer dans bien de domaines.

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Les relations au beau fixe entre les deux pays ont été saluées par le ministre délégué, la camarade Stella Kabré qui, au nom du président du Faso, a transmis les félicitations et la fraternité du peuple burkinabè au peuple ami de la Fédération de Russie. Des avancées notables dans le partenariat Pour elle, le choix de la Fédération de Russie de résister à un ordre mondial inégal constitue un stimulant pour le Burkina Faso et l'Afrique toute entière dont l'unité, la stabilité et la dignité sont menacées par des puissances impérialistes. « L'expérience de la Russie est une source d'inspiration pour le Burkina Faso, engagé dans un processus de refondation politique, économique et institutionnelle à travers la Révolution progressiste populaire.

Elle sonne également comme une motivation à transformer les contraintes actuelles en opportunités et à bâtir un développement endogène en fonction des priorités nationales et des réalités avec au coeur des actions, le bien-être du peuple burkinabè », a-t-elle indiqué. Le ministre délégué précise que c'est dans cette dynamique que l'on note des avancées notables dans le partenariat avec la Fédération de Russie depuis le rétablissement des relations diplomatiques.

A ce titre, on peut relever entre autres, la réouverture de l'ambassade de la Russie en 2023 à Ouagadougou, la visite du chef de l'Etat en mai 2025, la mise en place de la commission mixte intergouvernementale et la conclusion d'accords dans les domaines de l'énergie, de la formation, de la santé, de l'agriculture, de la défense, entre autres ainsi que des perspectives ouvertes dans le domaine du nucléaire civile, selon la camarade Stella Eldine Kabré. Igor Martynov a, par ailleurs, annoncé la tenue courant 2026, du 3e sommet Russie-Afrique auquel le Burkina Faso et les pays de l'AES sont invités avec pour objectif de renforcer davantage l'axe Ouagadougou-Moscou et l'axe Moscou-AES.