Burkina Faso: Recouvrement des recettes douanières - Le DG Yves Kafando encourage les vérificateurs à redoubler d'ardeur

Le directeur général des Douanes, Yves Kafando, a tenu une rencontre d'échanges avec les vérificateurs en douane sur les procédures de dédouanement et les missions qui leur sont assignées, samedi 13 juin 2026, à Ouagadougou.

L'administration douanière du Burkina reconnait le rôle essentiel que joue les vérificateurs en douane dans l'assurance du respect des réglementations en matière de dédouanement, de perception des droits et taxes et de lutte contre les fraudes et trafics illicites. Cependant, les défis demeurent nombreux, après un semestre d'exécution des programmes d'activités. Ainsi, dans le but d'engranger des résultats satisfaisants en fin d'année, le Directeur général (DG) des Douanes, Yves Kafando, a tenu une rencontre d'échanges avec les vérificateurs en douane, samedi 13 juin 2026, à Ouagadougou.

L'objectif était de leur rappeler les procédures de dédouanement, les missions et attributions qui leur sont assignées, mais surtout les encourager et recueillir leurs préoccupations en vue d'y apporter des réponses appropriées. « Ce soir, nous avons décidé de rencontrer l'ensemble des vérificateurs qui officient dans les bureaux pour échanger, sans langue de bois, sur un certain nombre de pratiques et de missions qui nous sont confiées, dans l'optique d'être en phase avec les objectifs que nous attendons en fin d'année », a confié le DG des douanes.

Il a précisé que les échanges ont porté sur les procédures de dédouanement et attributions qu'ils exercent au quotidien dans les offices. « Il était indiqué que nous puissions leur rappeler l'ensemble de ces procédures, parce que les défis qui nous attendent sont nombreux », a justifié Yves Kafando. Le premier responsable de l'administration douanière a dit avoir aussi recensé toutes les préoccupations que les participants ont soulevées. « Des solutions seront apportées pour leur permettre d'exercer leurs missions dans des conditions optimales », a-t-il promis.

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Au regard des différents échanges fructueux, le DG des douanes a dit être convaincu que les objectifs seront atteints lorsque les conclusions de cette rencontre seront mises en oeuvre.

Juguler les préoccupations soulevées

Il a révélé que les principales préoccupations soulevées sont, entre autres, liées au parking, à la fluidité, au volume de travail, au renforcement de capacités des hommes, au bordereau électronique du suivi des cargaisons, délivré par le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). « Nous allons prendre langue avec les premiers responsables des structures concernées pour voir comment on peut davantage fluidifier ces documents », a-t-il assuré. Avec le respect scrupuleux de la charge à l'essieu du Règlement n°14/2005/CM/UEMOA, a ajouté Yves Kafando, le volume du travail s'est accru au niveau des frontières et des bureaux intérieurs.

« Nous devons nous adapter rapidement pour juguler ces préoccupations », a-t-il avancé. Yves Kafando a soutenu que dans le cadre de la Révolution progressiste populaire, les agents de douane savent qu'ils ont un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation des recettes. Des participants, à l'image de l'inspectrice des douanes, vérificatrice à la Direction de la valeur, de l'analyse du risque et du renseignement (DVAR), Florence Hien, ont apprécié positivement la démarche du directeur général des Douanes. « Cette rencontre, première du genre, nous galvanise et permet d'être confiants dans le cadre du travail. On a beaucoup appris. Nous avons été encouragés à travailler dans le sens de maximiser le recouvrement des recettes », s'est-elle satisfaite.