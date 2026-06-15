Burkina Faso: Société burkinabè des fibres textiles - Le DG Braïma Barro dénonce une tentative d'escroquerie

Le Directeur général de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX), Braïma Barro, a animé un point de presse dans l'après-midi du samedi 13 juin 2026, pour dénoncer une vaste tentative d'escroquerie reposant sur la diffusion d'un faux document attribué à l'entreprise. Face aux journalistes, Braïma Barro a formellement démenti les informations contenues dans ce document frauduleux qui circule depuis le 11 juin dernier sur les différents canaux de communication.

La Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) et ses partenaires sont victimes d'une cyber-attaque. En effet, depuis le 11 juin dernier, un faux document attribué à la nationale des fibres textiles prétend qu'il y a une fusion entre la SOFITEX et une société dénommée Oulic Trading Limited. Ledit document intitulé « Avis d'autorité administrative-Nomination d'un administrateur unique et instructions bancaires », laisse croire que cette société est désignée comme administrateur unique de la SOFITEX et invite les partenaires de la société cotonnière à effectuer désormais leurs paiements sur un compte bancaire domicilié à Hong Kong.

Dans une conférence de presse animée dans l'après-midi du samedi 13 juin 2026, le Directeur général (DG) de la SOFITEX, Braïma Barro, a formellement démenti ces allégations. Pour lui, il s'agit d'une manoeuvre frauduleuse soigneusement éla-borée dans le but de tromper les partenaires commerciaux de la société et de détourner des fonds destinés à la filière coton. Le Directeur général a insisté sur le fait qu'aucun accord de fusion n'a été conclu entre la SOFITEX et Oulic Trading Limited. Il a également rejeté catégoriquement toute prétention selon laquelle cette société disposerait d'un mandat ou d'un quelconque pouvoir pour représenter la SOFITEX.

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« Cette entreprise n'a jamais été nommée administrateur unique de la SOFITEX et ne possède aucune qualité pour agir en son nom », a-t-il martelé. Concernant les coordonnées bancaires figurant dans le document litigieux, Braïma Barro a été tout aussi catégorique. Les comptes mentionnés ne sont pas ceux de la SOFITEX et aucun versement ne doit y être effectué. Il a rappelé que les procédures de paiement, la gouvernance et les circuits officiels de communication de l'entreprise demeurent inchangés. « Toute modification de cette nature ne peut intervenir que dans le respect des textes en vigueur et à travers des communications officielles dûment authentifiées », a-t-il précisé.

Face à cette situation, la Direction générale appelle l'ensemble des clients, fournisseurs, producteurs de coton, partenaires financiers et institutions bancaires à faire preuve de la plus grande vigilance. Elle rappelle que toutes les correspondances électroniques officielles de la société sont émises exclusivement à partir des adresses portant le nom de domaine « @sofitex.bf ». Les partenaires sont donc invités à vérifier systématiquement l'authenticité de toute demande inhabituelle avant d'y donner suite. Le patron de la SOFITEX a laissé entendre que dès la découverte de la fraude une note d'information a été rapidement diffusée à l'ensemble des acteurs de la chaîne de commercialisation de la fibre de coton afin de prévenir tout risque de détournement.

Toutefois, il a reconnu que si certains clients avaient effectué des virements vers les comptes frauduleux indiqués dans le document, les conséquences auraient pu être importantes pour la commercialisation de la fibre de coton et pour les relations d'affaires entretenues par la SOFITEX avec ses partenaires internationaux. Par ailleurs, une plainte a été déposée auprès des services compétents afin d'identifier les auteurs de cette opération de désinformation et d'usurpation. Les investigations se poursuivent.

Le Directeur général n'exclut pas que des outils d'intelligence artificielle aient été utilisés dans la confection du faux document, tant celui-ci présente une apparence crédible et professionnelle. En conclusion, la SOFITEX se veut rassurante. Elle affirme que ses activités se déroulent normalement et réitère sa détermination à protéger les intérêts de ses partenaires ainsi que ceux de l'ensemble de la filière coton burkinabè.