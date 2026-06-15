Burkina Faso: Campagne nationale « Dꞓmꞓ Sira » - Coris Bank signe un chèque de 50 millions F CFA pour la solidarité

Coris Bank international a remis un chèque de 50 millions de francs CFA au ministère de la Famille et de la Solidarité, le vendredi 12 juin 2026 à Ouagadougou. Le don constitue un appui pour la campagne nationale de solidarité « Dꞓmꞓ Sira ».

Dans le cadre de sa politique sociétale et de responsabilité, Coris Bank international en compagnie de la Fondation Coris a décidé de faire un don de 50 millions de francs CFA au ministère de la Famille et de la Solidarité (MFS). La cérémonie s'est déroulée au sein du département dans la matinée du vendredi 12 juin 2026 à Ouagadougou. Le secrétaire général du ministère de la Famille et de la Solidarité, Émile Zabsonré a exprimé un sentiment de joie et de connaissance à l'endroit de la fondation Coris Bank. Il a rendu un hommage à l'institution qui a été réceptive à l'appel lancé lors de la campagne nationale « Dꞓmꞓ Sira ».

Le secrétaire général du MFS a rappelé que la fondation Coris Bank et la mutuelle de Coris Bank, ont déjà fait une très bonne contribution lors de cette campagne. « Il faut dire que ces contributions sont très importantes au regard des actions que nous voulons faire. Ainsi, nous envisageons, à travers ces ressources, réaliser des forages en faveur des populations qui sont en train de retourner chez eux. Parce que, comme vous le savez aussi, avec les actions des forces de défense et de sécurité, aujourd'hui, il y a des résultats très probants sur le terrain », a-t-il expliqué. Emile Zabsonré a ajouté que la construction des adductions d'eau potable aux profits des personnes réinstallées dans leurs localités d'origine est une priorité du gouvernement.

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Emile Zabsonré a lancé un appel à la contribution à l'endroit d'autres partenaires. La directrice générale de Coris Bank International, Gisèle Gumedzoé, a salué et félicité la ministre de la Famille et de la Solidarité pour toutes les actions qui sont effectuées sur le territoire national, à l'endroit des populations, surtout des populations vulnérables. « Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés et de résultats engrangés. Ainsi, nous voulons encourager ces efforts. Et nous souhaitons saluer également l'initiative (Dꞓmꞓ Sira) qui vise à permettre à toutes les franches de la population de pouvoir contribuer pour relever les défis sur le terrain », a-t-elle déclaré.

Gisèle Gumedzoé a ajouté que Coris Bank international est heureuse de participer à assurer l'accès à l'eau potable, car, l'eau c'est la vie. « L'eau est également un levier de santé, de cohésion, de prospérité et apporte le développement durable. Donc, nous avons décidé d'investir dans ce levier et nous savons que cela sera utilisé à bon escient au profit des populations pour que les populations puissent bénéficier et pouvoir assurer le développement », a-t-elle renchéri. La directrice générale de Coris Bank international a assuré que cette banque restera toujours aux côtés des autorités pour accompagner toute initiative qui vise à l'amélioration des conditions de vie et au développement durable.