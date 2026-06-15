Burkina Faso: Prix d'excellence 2026 de la DGI - 35 agents et 14 contribuables primés

La Direction générale des impôts (DGI) a tenu la VIe édition de son prix d'excellence, samedi 12 juin 2026, à Ouagadougou. 35 agents et 14 contribuables ont été récompensés.

La Direction générale des impôts (DGI) demeure reconnaissante à ses dévoués agents et aux contribuables les plus civiques en matière fiscale. Sur les 2500 agents que compte l'institution, les mérites de 35 d'entre eux ont été reconnus. Parmi les contribuables, 14 personnes physiques et morales ont été récompensées. Ces lauréats ont été primés lors de la VIe édition du prix d'excellence de la DGI qui s'est tenue dans la soirée du samedi 12 juin 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du ministre de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo.

Tous les lauréats ont reçu des trophées, attestations, des gadgets. Les lauréats des super prix ont, en plus, obtenu chacun un bon d'études de 2 millions F CFA. Le prix d'honneur est revenu à Ecobank Burkina Faso pour s'être illustré comme un partenaire engagé auprès de la DGI pour l'aboutissement des teléprocédures fiscales. Le super prix agent a été décerné à Ireitora Somda de la direction des moyennes entreprises du Centre 1 (DME C1), avec une note de 97 sur 100. Le super prix contribuable a été attribué à la Société burkinabè d'intermédiation financière (SBIF). Le secrétaire général du département, Vieux Abdoul Rachid Soulama, représentant le ministre de l'Economie et des Finances, a félicité la DGI pour l'organisation de l'édition 2026 du Prix d'excellence.

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Pour lui, ce prix, célèbre la volonté de promouvoir l'excellence et de créer l'émulation au sein de la DGI. « Cela est visible à travers les resultats obtenus par la DGI. Entre 2024 et 2025 et même au 31 mai 2026, la DGI, comme les autres régies de recettes, a fait de bonnes performances. Elle a toujours été au-delà des objectifs qu'on lui a fixés. Elle mérite nos félicitations et encouragements », a-t-il reconnu. De son avis, ces actions vont permettre à la DGI de maintenir cette dynamique. M. Soulama a également félicité les différents lauréats et les a exhortés à maintenir le cap. Il a estimé que leurs récompenses doivent les amener à travailler davantage.

« Lorsqu'on célèbre les agents d'impôts, on célèbre aussi les performances dans le budget de l'Etat », a-t-il dit. Selon la directrice générale des impôts, Talato Eliane Djiguemdé, dans une adminis-tration qui compte près de 2500 collaborateurs, avec 45 managers de premier niveau et plus de 400 managers de niveau 2, être désigné parmi les meilleurs constitue déjà une consécration.

Un acte de solidarité envers la communauté

En outre, elle a confié que le prix de l'excellence honore également celles et ceux qui, dans le secteur privé comme dans le secteur public, accomplissent avec régularité et responsabilité leur devoir fiscal. « Derrière chaque école construite, chaque centre de santé équipé, chaque route aménagée ou chaque service public rendu, il y a des femmes et des hommes qui ont accepté de contribuer à l'effort collectif à travers l'impôt.

Ce soir, nous rendons hommage à ces citoyens et à ces entreprises qui ont compris que le paiement de l'impôt n'est pas seulement une obligation légale, mais un acte de solidarité envers la communauté », a-t-elle précisé. La directrice générale des impôts a rappelé que l'année 2025 a été particulièrement fructueuse pour son institution. « Dans un contexte national marqué par de nombreux défis, la DGI a su faire preuve de résilience et d'efficacité en mobilisant plus de 1 790 milliards F CFA, tout budget confondu. Ce qui constitue un accroissement de 20% de recettes par rapport à 2024. Les résultats enregistrés ne constituent pas seulement une performance administrative.

Ils traduisent non seulement la capacité croissante de notre pays à financer lui-même son développement, mais aussi la confiance des citoyens envers les institutions de la République », s'est-elle satisfaite. Le super agent de la DGI, Ireitora Somda, a confié que cette reconnaissance est un appel à aller encore de l'avant dans le travail. « Notre méthode de travail est simple. C'est sur la base d'une lettre de mission et la déontologie de la Fonction publique que nous exécutons les tâches qui nous sont assignées. Je suis aussi animé par la satisfaction du travail bien accompli », a-t-il expliqué.

Le directeur financier et comptable de la SBIF, Elie Tiemtoré, a dédié le Super Prix contribuable au directeur général et à l'ensemble du personnel de la SBIF. « Nous avons fait un travail remarquable, en contribuant à l'atteinte des objectifs de la DGI. Ce prix vient nous encourager à redoubler d'effort. Il est important pour chaque entreprise de s'acquitter de ses obligations fiscales parce que l'impôt permet de construire le pays », a-t-il lancé.