Burkina Faso: Palais Royal du Yatenga - Le « Rassam Naaba Lolgua II » intronisé dans ses fonctions de ministre de la jeunesse

L'ancien ministre de l'agriculture, Salifou Ouédraogo a été officiellement intronisé le samedi 13 juin 2026 au Palais du Naaba Kiiba de Yatenga, le Rassam Naaba Lolga II, ministre de la jeunesse, chargé des questions coutumières au Palais du roi Naaba Kiiba de Yatenga.

Quarante-cinq jours après le décès de Rassam Naaba Yémdé, la cour royale de Yatenga a nouveau dignitaire de Rassam Naaba. Il s'agit de l'ancien ministre de l'agriculture Salifou Ouédraogo qui a été officiellement installé dans ses fonctions ce 13 juin 2026 comme Rassam Naaba avec nom règne « Rassam Naaba Lolga II » .La cérémonie qui a mobilisée plusieurs notables, chefs coutumiers, leaders communautaires parents et amis venus témoigner leur soutien au nouveau ministre de la jeunesse, le « Rassam Naaba » au Palais du roi Naaba Kiiba de Yatenga.

Dans une ambiance empreinte de solennité et de respect des valeurs ancestrales, les rites traditionnels consacrant l'élévation du nouveau Rassam Naaba ont été exécutés conformément aux usages du royaume. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la vie institutionnelle du Palais royal du Yatenga et traduit la volonté des autorités coutumières de renforcer l'encadrement de la jeunesse dans un contexte national marqué par de nombreux défis.

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Selon les responsables coutumiers, le poste du ministre de la jeunesse occupe une place stratégique au sein de l'organisation du royaume. Il sert de trait d'union entre les autorités traditionnelle et les jeunes générations afin de promouvoir les valeurs de respect, de solidarité, de discipline et d'engagement citoyen.

Prenant la parole au nom des notables le Toom Naaba Guigma a souligné la portée de cette intronisation. Pour lui, le choix porté sur le Rassam Naaba Lolgua II est le résultat de ses qualités humaines, de son sens de l'écoute de rassembleur d'engagement citoyen pour la promotion de la paix. Le Rassam Naaba joue un rôle important et après le décès du Rassam Naaba Yemdé il été du devoir de trouver un successeur pour assurer les rites au royaume. « Aujourd'hui le royaume confie une responsabilité importe à un homme dont la mission est très capitale au sein du Palais du royaume de Yatenga. Il occupe une place stratégique autour du roi Naaba Kiiba et représente un acteur principal pour toutes les questions coutumières. Nous lui souhaitons un long et fructueux règne » a-t-il déclaré.

Visiblement ému par la confiance placée en lui le nouveau Rassam Naaba Lolga II a exprimé sa gratitude au roi du Yatenga ainsi qu'à l'ensemble des notables. Il a pris l'engagement d'assumer sa mission avec humilité, responsabilité et dévouement. « Je mesure l'importance de la charge qui m'est confié ce jour 13 juin 2026.C'est une date historique pour moi. Je travaillerai à toujours à rester dans la droite ligne de la volonté du roi de Yatenga, sa majesté Naaba Kiiba.J'invite chacun à contribué à la préservation de la paix, à la promotion du dialogue et au développement de notre communauté » a-t-il indiqué.

La cérémonie s'est achevée par les bénédictions des autorités coutumières et religieuse. Les prières formulées ont porté sur la réussite du nouveau ministre de la jeunesse, la prospérité du royaume de Yatenga, ainsi que le retour de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national.

Fidèle à l'héritages de ses ancêtres à travers l'intronisation de Rassam Naaba Lolgua II aux couleurs des rites traditionnelles du Palais de Yatenga, le roi Naaba Kiiba rappelle que la modernité ne saurait se construire sans les valeurs qui fondaient notre société ancienne. Un message fort qui resonne comme un appel à la jeunesse burkinabè à puiser dans ses racines pour bâtir un avenir de paix, d'unité et de prospérité conformément à la vision des autorités avec la révolution progressiste populaire. Au-delà de la désignation et l'intronisation du nouveau Rassam Naaba Lolgua II, la cour royale du Yatenga réaffirme son engagement et la volonté du roi Naaba Kiiba de maintenir vivantes les traditions séculaires du Royaume.

En rappel, c'est le 29 avril dernier que le prédécesseur de Rassam Naaba Lolgua II, feu Rassam Naaba Yemdé, après 15 ans de règne a été rappelé à Dieu.