Afrique du Nord: Incendies de forêts - Le WWF Afrique du Nord lance une initiative pour digitaliser la gestion des rapports d'incendies

Tunis — Le WWF Afrique du Nord a lancé, dimanche, un appel à candidatures pour la création d'une plateforme numérique destinée à moderniser la lutte contre les incendies de forêt en Tunisie.

Baptisé SYFIRE (Système de Reporting et d'Évaluation des capacités de lutte contre les incendies de forêt), ce système destiné à la Direction Générale des Forêts (DGF), vise à remplacer les rapports papier par un outil digital permettant de recenser précisément les dégâts post-incendie et d'évaluer l'état de préparation des infrastructures forestières. L'ultime but est de prévenir et lutter contre les feux de forêt.

Il permettra à la Direction de Conservation des Forêts (DCF) au niveau central de collecter et digitaliser les rapports post incendie. Chaque arrondissement pourra saisir les superficies incendiées et autres données directement dans l'application. Des statistiques automatiques (totaux, tendances, comparaisons) seront générées et intégrées dans des rapports. Ce Système favorisera également la collecte des données d'évaluation des capacités et moyens (suivi du matériel, des véhicules, des tranchées aménagées, de l'état de préparation). Deux types de rapports seront ainsi générés grâce à ce système numérique: un rapport post incendie et un rapport d'évaluation des capacités et moyens (incluant un classement des arrondissements sur la base d'indicateurs de préparation).

Les candidats intéressés doivent soumettre leurs dossiers avant le 21 juin 2026. Le consultant retenu devra concevoir une architecture technique open source incluant une base de données sécurisée, un tableau de bord analytique et des fonctionnalités d'exportation de données. Une fois finalisé, ce système offrira à la Direction Générale des Forêts une vision en temps réel pour optimiser la protection des écosystèmes naturels.

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Le WWF Afrique du Nord accompagne aussi la DGF pour l'élaboration d'un rapport national exhaustif sur les incendies de forêt en Tunisie couvrant la période 2011-2026. Il s'agit de préparer un rapport national actualisé, intégrant des données statistiques et cartographiques solides sur quinze années et qui servira d'instrument stratégique et d e document de référence pour mobiliser des financements nationaux et internationaux (fonds climat, donateurs bilatéraux, banques de développement), en démontrant l'impact des feux et l'urgence d'investir dans des solutions durables. Le rapport devra couvrir l'ensemble du territoire tunisien, avec un focus particulier sur les zones les plus vulnérables (Nord-Ouest).

Selon le WWF Afrique du nord, en Tunisie, et particulièrement dans la zone de Kroumirie-Mogods, les feux de forêt sont devenus plus fréquents et plus intenses sous l'effet du changement climatique et de l'accumulation de biomasse inflammable. L'objectif, face à ce défi, est de mettre en oeuvre des stratégies ambitieuses de lutte et de prévention, incluant le renforcement des dispositifs de surveillance, l'amélioration des délais d'intervention et la sensibilisation des populations riveraines.

IG