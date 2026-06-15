Afrique du Nord: Requin bleu au large de Menzel Temime - Le WWF Afrique du Nord rassure

14 Juin 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — Privilégier la sensibilisation à la peur, c'est la recommandation du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) en Afrique du Nord, à la suite d'informations faisant état de l'observation d'un "requin bleu" à proximité des plages de Menzel Temime, dans le gouvernorat de Nabeul.

Le WWF Afrique du Nord a tenu à rassurer le public et à sensibiliser sur l'importance de cette espèce pour l'équilibre marin, précisant que le requin bleu (Prionace glauca), reconnaissable à sa forme très effilée et la teinte bleue de la partie supérieure de son corps, habite les eaux profondes du globe, y compris celles de la mer Méditerranée.

Contrairement aux idées reçues, cet animal ne considère pas l'homme comme une proie. Son régime alimentaire se compose essentiellement de petits poissons et de calmars. Selon les experts du WWF, l'approche occasionnelle de ce requin vers les côtes s'explique généralement par la poursuite de bancs de poissons, l'influence des courants marins ou la recherche d'eaux plus froides.

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Le requin bleu est décrit comme un animal "timide et prudent" qui préfère s'éloigner dès qu'il détecte une présence humaine. Il est classé quasi menacé à l'échelle mondiale par l'UICN, et il est même considéré comme "en danger critique d'extinction" en Méditerranée, a encore précisé le WWF Afrique du Nord, rappelant que cette espèce a besoin d'être protégée et que sa présence est un indicateur précieux de la santé et de l'équilibre de l'écosystème marin.

En cas d'observation du requin bleu à proximité des plages, l'organisation recommande de ne pas tenter de l'approcher, de le toucher ou de l'encercler pour prendre des photos et de rester calme pour l'inciter à repartir paisiblement. Si l'animal semble perdu ou échoué, le WWF appelle à contacter les associations environnementales ou les garde-côtes.

"La mer est son habitat naturel, nous n'y sommes que des invités", conclut le WWF, appelant à privilégier la sensibilisation à la peur pour protéger la biodiversité méditerranéenne.

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