Cote d'Ivoire: Dimbokro - Le Conseil municipal adopte à l'unanimité ses délibérations et accélère ses projets de développement

Le Conseil municipal de Dimbokro a tenu, le samedi 13 juin 2026, sa deuxième réunion ordinaire de l'année 2026 dans une atmosphère de consensus et de responsabilité.

À l'issue des travaux, l'ensemble des délibérations inscrites à l'ordre du jour a été adopté à l'unanimité des conseillers municipaux présents, témoignant de leur engagement commun en faveur du développement harmonieux de la commune.

La séance s'est déroulée dans la salle de délibération de la mairie de Dimbokro sous la présidence du Vénérable Yao Séraphin, deuxième adjoint au maire, représentant le maire de la commune, le ministre Adama Coulibaly. Elle a enregistré la présence du préfet de la région du N'Zi, préfet du département de Dimbokro, ainsi que des membres du corps préfectoral.

Cette session ordinaire a permis aux élus municipaux d'examiner plusieurs dossiers stratégiques relatifs à la gestion de la collectivité et à la mise en oeuvre des projets de développement local. Au total, six points étaient inscrits à l'ordre du jour. Parmi les sujets majeurs figurait l'examen et l'adoption du Compte administratif du maire au titre de l'exercice 2025, document essentiel qui retrace l'exécution budgétaire et les actions menées au cours de l'année écoulée.

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Les débats, jugés constructifs et enrichissants, ont donné lieu à des échanges approfondis entre les différents conseillers municipaux. Au terme des discussions, toutes les résolutions soumises à l'appréciation du Conseil ont reçu l'approbation unanime des élus présents, traduisant une convergence de vues sur les priorités de développement de la commune.

Au chapitre des informations générales, plusieurs projets structurants ont également retenu l'attention des participants. Parmi eux figure le projet de construction du grand marché de Dimbokro, considéré comme un levier important pour le dynamisme économique local. D'autres initiatives portant sur la réalisation d'infrastructures modernes ont également été évoquées. Ces investissements visent à améliorer durablement le cadre de vie des populations tout en renforçant l'attractivité de la commune pour les investisseurs et les opérateurs économiques.

Clôturant les travaux, Yao Séraphin a salué l'esprit de responsabilité qui a caractérisé les échanges. Au nom du maire Adama Coulibaly, il a félicité les conseillers municipaux pour leur implication constante dans la conduite des affaires communales. Il a également exprimé la reconnaissance du Conseil municipal au corps préfectoral, aux autorités traditionnelles, aux guides religieux ainsi qu'aux populations de Dimbokro pour leur accompagnement et leur contribution aux efforts de développement engagés dans la commune.