Algérie: Le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à accompagner les porteurs de projets et à améliorer le climat des affaires

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a réaffirmé, dimanche à Alger, lors de la cérémonie d'installation du Conseil d'administration de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), l'engagement du gouvernement à poursuivre la réunion de toutes les conditions nécessaires pour garantir un service public qualitatif et efficace au profit des porteurs de projets d'investissement et à les accompagner dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires dans le pays.

La cérémonie d'installation du Conseil, composé des secrétaires généraux des ministères concernés par l'investissement, s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, de responsables de différentes institutions, du directeur général de l'AAPI, M. Omar Rekkache, ainsi que de représentants des organisations patronales et des associations professionnelles.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, M. Sifi Ghrieb a réitéré "l'engagement du gouvernement à poursuivre la réunion de toutes les conditions nécessaires pour garantir un service public qualitatif et efficace au profit des porteurs de projets d'investissement et à les accompagner de manière intégrée à toutes les étapes de la concrétisation de leurs projets, afin de renforcer l'efficacité des performances, d'améliorer la qualité de la prise en charge et de contribuer à l'accélération de la réalisation des investissements sur le terrain".

Dans ce cadre, le Premier ministre a souligné l'importance de "la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs pour concrétiser l'objectif ambitieux de réaliser effectivement 20.000 projets d'investissement fixé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avant la fin de l'année 2029", ce qui reflète "la volonté de l'Etat d'opérer un saut qualitatif de l'économie nationale, de renforcer les fondements du développement durable et de créer de la richesse et des postes d'emploi", a-t-il ajouté.

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Concernant l'installation du Conseil, le Premier ministre a précisé qu'elle s'inscrivait dans le cadre de "la poursuite de la mise en oeuvre des réformes décidées par le président de la République en matière de promotion de l'investissement et d'amélioration du climat des affaires, afin de renforcer l'attractivité de l'économie nationale et sa capacité à attirer des investissements créateurs de richesse et d'emplois".

Cette démarche concrète constitue également "un mécanisme institutionnel visant à renforcer l'efficacité et l'efficience dans la gestion de l'AAPI, dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions réglementaires, notamment le décret exécutif n 26-153 du 14 avril 2026, portant réorganisation de l'AAPI et renforcement de ses prérogatives ainsi que de ses mécanismes de fonctionnement", a-t-il fait observer.

Le Premier ministre a souligné que l'installation de ce Conseil "coïncide avec le lancement de l'opération d'installation des représentants des administrations et organismes publics au niveau des guichets uniques de l'investissement, munis de délégations de signature et de l'ensemble des prérogatives qui leur sont légalement conférées, ce qui permettra de prendre les décisions et de traiter directement les dossiers d'investissement au niveau du guichet unique, constituant ainsi une avancée majeure vers la simplification des procédures et la réduction des délais de réalisation des projets d'investissement".

M. Ghrieb a indiqué que le relèvement du niveau de représentation au sein du Conseil au rang de secrétaires généraux des ministères concernés par le dossier de l'investissement "reflète la volonté de l'Etat de doter l'Agence d'outils plus efficaces en matière de coordination et de prise de décision, lui permettant de répondre de manière optimale aux préoccupations des investisseurs et d'accompagner leurs projets, notamment en ce qui concerne l'orientation du foncier économique".

Ce choix traduit également "une nouvelle orientation de la gouvernance de l'investissement, fondée à la fois sur une vision proactive consistant à identifier les investissements réellement réalisables avant l'engagement des procédures, et sur une vision prospective visant à orienter les investissements vers les secteurs prioritaires pour l'économie nationale", a-t-il soutenu.

Et ce, poursuit le Premier ministre, "conformément aux orientations stratégiques du Gouvernement, de manière à garantir l'orientation de l'effort d'investissement vers les activités à forte valeur ajoutée et à impact direct sur le développement, notamment à travers la création d'emplois et la réalisation d'un développement régional équilibré", appelant le Conseil d'administration à "jouer un rôle central dans le renforcement de la place de l'Agence en assurant la cohérence entre les différents intervenants, la hiérarchisation des priorités d'investissement et le renforcement de l'efficacité des politiques publiques liées à la promotion de l'investissement".

Compte tenu de sa composition, le Conseil constituera "un cadre permanent de concertation, de coordination et de prise de décision permettant d'assurer la cohérence entre les politiques sectorielles et les exigences de promotion de l'investissement, ainsi qu'une prise en charge rapide et efficace des dossiers nécessitant l'intervention simultanée de plusieurs secteurs".

M. Sifi Ghrieb a exhorté les membres du Conseil d'administration à oeuvrer pour garantir "les plus hauts niveaux de cohérence et d'efficacité dans l'examen des dossiers qui leur sont soumis par l'Agence et dans la prise des décisions dans les délais appropriés, conformément aux impératifs d'efficacité et de célérité qu'impose le domaine de l'investissement".

Il a également exprimé sa confiance dans les membres du Conseil d'administration qui, "malgré la multiplicité des missions qui leur incombent et l'importance des responsabilités qui y sont liées au niveau des départements ministériels qu'ils représentent, sauront s'acquitter pleinement de cette mission, à la hauteur de la confiance placée en eux par Monsieur le président de la République et en adéquation avec l'ampleur des responsabilités qui leur sont confiées, contribuant ainsi au renforcement des performances de l'Agence et à la consolidation de son rôle dans le soutien à l'économie nationale".