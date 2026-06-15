Afrique: Le Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal salue le rôle de l'Algérie au service du Coran et en appui au processus de développement en Afrique

Le Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal, Cheikh Mohamed El-Mahi Ibrahim Niass, a salué le rôle de l'Algérie au service du Coran, en appui au processus de développement en Afrique et dans la préservation de sa souveraineté et la garantie de la prospérité et du progrès de ses peuples.

Dans son allocution à la clôture de la saison des "Khetamates annuelles" (clôtures des lectures du saint coran) inauguré, mercredi dernier dans la ville sénégalaise de Kaolack, avec une large participation des étudiants du livre sacré et adeptes de la Tariqa Tidjania, issus de différentes régions du Sénégal et d'ailleurs, le Khalife général s'est félicité de l'expérience algérienne au service du Coran en la qualifiant "d'exemple à suivre".

Il a mis en avant les "efforts colossaux consentis par l'Algérie pour la valorisation du Livre sacré, à travers l'édification d'instituts et d'écoles coraniques et l'organisation de concours internationaux, ainsi que la formation d'imams et de récitants, et ce, de par l'impression du Saint Coran et sa distribution dans le pays et à l'étranger".

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Une grande partie de l'allocution a porté sur la récente visite du Khalife général en Algérie, ce dernier ayant exprimé sa grande reconnaissance pour "l'accueil chaleureux" qui lui a été réservé ainsi qu'à la délégation l'accompagnant, se félicitant de "l'intérêt officiel et populaire pour le savoir et les savants et au service du Coran".

Il est également revenu sur le rôle des établissements coraniques et scientifiques algériens dans la diffusion de l'enseignement religieux modéré et l'ancrage des valeurs de modération et de tolérance, estimant que ces efforts constituent un legs important pour l'Afrique et le monde musulman de manière générale.

L'Algérie "occupe une place particulière auprès des musulmans africains, au regard de son histoire de lutte et de ses contributions continues au soutien des causes du continent", a-t-il ajouté, avant de relever qu'elle "représente aujourd'hui l'un des piliers essentiels sur lesquels repose l'indépendance de l'Afrique, la préservation de sa souveraineté et l'appui aux processus de développement, de progrès et de prospérité de ses peuples".

La saison de "clôtures annuelles des lectures du Saint Coran" figure parmi les principales manifestations religieuses organisées dans la ville de Kaolack. Elle regroupe chaque année des milliers de participants autour d'un projet coranique continu visant à encourager la mémorisation, la psalmodie et la clôture de la lecture du Saint Coran, tout en consolidant la place du Livre d'Allah dans la vie quotidienne des sociétés musulmanes.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'approche de l'Ecole Fayda Niass, fondée sur l'association de l'éducation spirituelle au service du Coran et du savoir.

L'édition de cette année a enregistré un chiffre notable de 77.926 clôtures des lectures du Saint Coran, un résultat qui reflète l'engouement suscité par cette tradition spirituelle annuelle, considérée parmi les principales étapes religieuses liées à l'école du Cheikh Ibrahim Niass dans le domaine de l'enseignement du Saint-Coran, de sa mémorisation et de la diffusion de sa culture.