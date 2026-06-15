Cote d'Ivoire: Coupe du Monde 2026 - Le Delaware et le pays explorent de nouvelles opportunités de coopération

À quelques jours de l'entrée en lice des Éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2026, dont le camp de base est établi à Philadelphie, le ministre ivoirien des Sports, Adjé Silas Metch, poursuit une offensive diplomatique et économique visant à renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis.

Une audience de haut niveau dans le Delaware

Dans cette dynamique, le gouverneur de l'État du Delaware, Matt Meyer, a reçu le samedi 13 juin 2026 une importante délégation ivoirienne conduite par le ministre Adjé Silas Metch. Cette rencontre de haut niveau a permis aux deux personnalités d'échanger sur les perspectives de coopération dans les domaines du sport, de la jeunesse, de la formation et de l'investissement.

Le ministre ivoirien était accompagné de plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur Touré, le conseiller technique Adamah Khalil Diallo, le directeur général des Sports Adama Doumbia, le contrôleur financier Ouattara Massassié ainsi que la directrice de la Communication, Hadja Rima.

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Le sport comme levier de coopération et d'investissement

Au cours des échanges, les deux parties ont évoqué les nombreuses opportunités qu'offre la Coupe du Monde 2026 pour développer des partenariats durables entre les collectivités américaines et la Côte d'Ivoire. Le ministre Adjé Silas Metch a notamment mis en avant les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire dans le développement de ses infrastructures sportives à la faveur de la CAN 2023, ainsi que les ambitions du gouvernement ivoirien en matière de promotion du sport comme levier de développement économique et social.

Cette rencontre s'inscrit dans une vision plus large visant à faire du sport un catalyseur d'échanges économiques, culturels et institutionnels entre les deux pays.

Philadelphie, une ville chargée d'histoire pour la Côte d'Ivoire

Cette visite revêt également une portée symbolique particulière. Philadelphie, ville historique de la Pennsylvanie où séjourne l'équipe nationale ivoirienne, est aussi celle où le Président de la République, Alassane Ouattara, a effectué une partie importante de son parcours universitaire.

Boursier du gouvernement américain, il y a obtenu en 1965 un Bachelor of Science en administration des affaires au Drexel Institute of Technology, aujourd'hui Université Drexel, avant de poursuivre ses études à l'Université de Pennsylvanie où il décrocha un master puis un doctorat en économie.

Située au cœur du quartier universitaire de Philadelphie, l'Université Drexel demeure l'un des établissements les plus réputés des États-Unis en matière de recherche et d'innovation.

Du berceau de l'indépendance américaine au « Premier État »

Fondée en 1682 par William Penn, Philadelphie s'est imposée comme le cœur intellectuel et politique de l'Amérique coloniale. C'est dans cette ville qu'ont été organisés les grands débats ayant conduit à la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776.

Le Delaware, voisin de la Pennsylvanie, occupe lui aussi une place particulière dans l'histoire américaine. Premier État à ratifier la Constitution des États-Unis en 1787, il est aujourd'hui reconnu comme un centre majeur d'affaires, d'innovation et d'investissements.

Une diplomatie sportive au service du rayonnement ivoirien

À travers cette audience avec le gouverneur Matt Meyer, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de faire de sa participation à la Coupe du Monde 2026 bien plus qu'un rendez-vous sportif. Elle entend également saisir cette tribune mondiale pour promouvoir son attractivité économique, renforcer sa coopération internationale et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat au bénéfice de sa jeunesse et de son développement.

Cette démarche illustre la vision portée par les autorités ivoiriennes : faire du sport un puissant instrument de diplomatie, de rayonnement et de développement durable