Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc et le Brésil se neutralisent (1-1)

Le Maroc, un des dix pays engagés au Mondial 2026, a fait son entrée en lice dans la nuit samedi à dimanche 14 juin 2026, face au Brésil. Le duel s'est soldé sur le score de 1-1.

Les Marocains ont pourtant ouvert la marque a la 21e minute par I. Saibari. Cependant, leur joie n'a duré que onze minutes, avant l'égalisation signée par Vinicius Jr.

Bon parcours

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Le Maroc dont l'équipe nationale est surnommée les Lions de l'Atlas est l'une des meilleures nations de football en Afrique. Au dernier classement FIFA, il est premier en Afrique et huitième au monde. Une grande première pour un pays africain depuis 1994.

Il compte sept participations à la coupe du monde. Sa première date de 1970 au Mexique, où il est éliminé dès le premier tour. En 1986, toujours au Mexique. Le Maroc réalise un exploit historique et devient la première nation africaine à atteindre les huitièmes de finale, après avoir terminé premier de son groupe devant l'Angleterre, la Pologne et le Portugal.

En 1994 et 1998, il quitte la compétition au premier tour, malgré des performances encourageantes, notamment une victoire contre l'Écosse en 1998.

Après vingt ans d'absence, le Maroc fait son retour en 2018 en Russie, mais plie bagage au premier tour.

Grandes ambitions

C'est finalement en 2022 au Qatar que le Maroc écrit la plus belle page de son histoire. Il réalise un parcours élogieux en terminant au pied du podium devenant ainsi la première équipe africaine atteindre une demi-finale de Coupe du monde.

Durant cette participation, les lions d'atlas écartent de leur chemin l'Espagne et le Portugal, avant de s'incliner en demi-finale face à la France. Parmi ses meilleurs joueurs il y a Badou Zaki.

Le Maroc aborde la Coupe du monde 2026 avec de grandes ambitions, porté par une génération talentueuse conduite par Acharaf Hakimi. C'est une équipe qui est très attendue à cette phase finale de coupe du monde.