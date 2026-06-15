Algérie: Coupe du monde 2026 - La composition du pays dévoilée en détail

L'équipe nationale d'Algérie s'apprête à disputer la Coupe du monde 2026 avec l'ambition de marquer son retour sur la scène internationale, après avoir manqué les éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar. Pour ce tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les "Guerriers du désert" participeront à leur cinquième phase finale de Coupe du monde.

Placée dans un groupe relevé aux côtés de l'Argentine, de l'Autriche et de la Jordanie, la sélection algérienne, dirigée par Vladimir Petković, a affiché des résultats encourageants lors de ses dernières rencontres de préparation, alimentant les espoirs d'un parcours solide.

Un groupe mêlant expérience et nouvelle génération

Le sélectionneur algérien s'appuie sur un effectif équilibré combinant joueurs expérimentés et jeunes talents. Riyad Mahrez, Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb incarnent l'expérience, tandis que des éléments comme Anis Hadj Moussa et Ibrahim Maza représentent la nouvelle génération.

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La sélection compte également plusieurs joueurs évoluant dans de grands championnats européens, notamment Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Rayan Aït-Nouri (Manchester City) et Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund). Le poste de gardien est notamment occupé par Luca Zidane.

Composition probable de l'Algérie au Mondial 2026

Gardien : Luca Zidane

Défense : Rafik Belghali, Ramy Bensebaïni, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri

Milieu de terrain : Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza

Attaque : Riyad Mahrez, Amine Gouiri, Mohamed Amoura

Sur le plan tactique, Vladimir Petković privilégie principalement un système en 4-3-3, permettant d'exploiter les qualités offensives de Riyad Mahrez et la vitesse des attaquants.

Le sélectionneur peut également opter pour un système à trois défenseurs (3-4-3 ou 3-5-2), en fonction de l'adversaire et du contexte du match. Dans ce cas, Ramy Bensebaïni, Aïssa Mandi et Zineddine Belaïd sont les principales options défensives.

Une liste élargie pour le Mondial

La sélection élargie comprend notamment plusieurs joueurs à chaque poste :

Gardiens : Luca Zidane, Melvin Mastil, Oussama Benbot

Défenseurs : Mohamed Amine Tougaï, Rafik Belghali, Samir Chergui, Jaouen Hadjam, Rayan Aït-Nouri, Ramy Bensebaïni, Aïssa Mandi, Zineddine Belaïd, Achraf Abada

Milieux : Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar, Yassine Titraoui, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza

Attaquants : Riyad Mahrez, Anis Hadj Moussa, Farès Ghedjemis, Adel Boulbina, Mohamed Amoura, Amine Gouiri, Nadir Benbouali