Congo-Brazzaville: Santé publique - Plus d'un milliard FCFA pour contrer la propagation d'Ebola dans la zone Cémac

Le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) qui s'est réuni le 13 juin à Kintelé, la banlieue Nord de Brazzaville, a adopté la feuille de route arrêtée par les ministres de la Santé de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), dont le coût s'élève à la somme de 1 166 910 000 FCFA.

Face à la résurgence de l'épidémie à virus Ebola et aux risques élevés de sa propagation dans les États membres de la communauté, les participants à la 45e session du Conseil des ministres de l'UEAC ont résolu de renforcer les capacités en matière de diagnostics rapides et de riposte sanitaire. Ainsi, sur la somme de 1166 910 000 FCFA, le Conseil a prescrit la mobilisation des ressources nécessaires à hauteur de 50% du montant, imputable sur les ressources du Fonds de développement de la communauté. Les 50% restants étant à la charge des États. La communauté craint, en effet, la mobilité de la population et la proximité géographique des pays de la Cémac avec les zones affectées.

Le Conseil a également encouragé la Commission à se rapprocher des partenaires aux fins de mobilisation des financements en soutien à l'action des États. Il a exprimé, par ailleurs, ses remerciements au président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, pour l'élan de solidarité témoigné au profit des victimes de la maladie à virus Ebola, à travers le versement d'un don d'un million de dollars au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) de l'Union africaine.

Le Cameroun abritera une rencontre tripartite de haut niveau du Copil CER-AC

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Ministres, experts et présidents des institutions communautaires ont suivi, par ailleurs, la communication sur l'état de mise en œuvre du processus de rationalisation des Communautés économiques régionales de l'Afrique centrale (CER-AC) visant à fusionner la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) et la Cémac en une entité unique. L'objectif est d'éliminer les chevauchements institutionnels, d'alléger les coûts pour les États et d'accélérer l'intégration économique (Zone de libre-échange, union). C'est ainsi qu'ils ont félicité le président du comité de pilotage de ce programme, le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire de la République du Cameroun, Alamine Ousmane Mey, pour les actions engagées et les résultats obtenus.

« Le Conseil s'est réjoui que, suite aux diligences du président de la commission de la Cémac, l'agenda du processus de rationalisation des CER-AC prévoit la reprogrammation prochaine du sommet conjoint CEEAC-Cémac, très attendu par les États, ainsi que la rencontre tripartite de haut niveau du cadre de concertation et de coordination CEEAC-Cémac (Copil CER-AC) qui se tiendra à Yaoundé. Le Conseil a exhorté toutes les parties prenantes à s'acquitter de leurs contributions et arriérés de contributions au Copil/CER-AC », a conclu le communiqué final.