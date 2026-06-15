Congo-Brazzaville: Journée de la Russie - L'événement célébré à Brazzaville

La communauté russe établie au Congo, des membres du gouvernement congolais, du corps diplomatique, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile ont pris part, le 14 juin, à la cérémonie de célébration de la Journée de la Russie. Elle a servi de cadre à la réaffirmation des liens historiques d'amitié entre ce pays et le Congo, tout en mettant en lumière les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines économique, sanitaire, éducatif, culturel et sécuritaire.

Organisée par l'ambassade de la Fédération de Russie en République du Congo en partenariat avec l'association internationale russe Globus, la cérémonie a réuni de nombreuses personnalités congolaises et étrangères autour de la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de Russie, Sofia Sitnikova. Parmi les invités figuraient notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda; le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo.

Célébrée chaque année le 12 juin, la Journée de la Russie marque l'adoption de la Déclaration de souveraineté de l'État de la République socialiste fédérative soviétique de Russie en 1990, un événement considéré comme l'un des actes fondateurs de la Russie moderne. Prenant la parole devant l'assistance, Sofia Sitnikova a présenté les richesses géographiques, culturelles et humaines de son pays. Vaste territoire s'étendant de la mer Baltique à l'Extrême-Orient, la Russie rassemble près de 200 peuples et plus de 150 langues et dialectes, unis autour d'une histoire commune et de valeurs partagées. La diplomate a insisté sur l'importance de l'unité nationale, érigée en priorité par les autorités russes. Évoquant la décision du président Vladimir Poutine de faire de 2026 « L'année de l'unité des peuples de la Russie », elle a souligné que la diversité culturelle et religieuse constitue l'une des principales forces de son pays.

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Au-delà de l'aspect historique et culturel, le discours de Sofia Sitnikova a largement porté sur les relations entre la Russie et le Congo. Selon elle, les deux pays entretiennent une coopération fondée sur le respect mutuel, la confiance et une vision convergente des grands enjeux internationaux. Sofia Sitnikova a rappelé que les échanges réguliers entre les présidents Vladimir Poutine et Denis Sassou N'Guesso témoignent de l'excellence des relations bilatérales. La rencontre entre les deux chefs d'État au Kremlin, le 29 avril dernier, a notamment permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer davantage les partenariats dans plusieurs secteurs stratégiques.

Une coopération élargie

Les domaines de l'énergie, de l'industrie minière, de l'agriculture, de la numérisation et du commerce figurent parmi les axes prioritaires de cette coopération. La visite au Congo d'une délégation russe conduite par le vice-président du gouvernement, Alexandre Novak, a fait avancer les discussions autour de plusieurs projets. Une nouvelle étape est attendue en septembre avec la tenue, à Brazzaville, de la Commission intergouvernementale mixte sur la coopération économique, scientifique, technique et commerciale. La coopération sécuritaire et militaire demeure également un volet important des relations entre les deux pays. La reprise des escales de navires militaires russes au port autonome de Pointe-Noire illustre cette volonté commune de renforcer les échanges dans ce domaine.

Sur le plan sanitaire, la Russie poursuit son accompagnement au Congo face aux défis liés aux maladies infectieuses. Sofia Sitnikova a annoncé la livraison prochaine de deux laboratoires mobiles modernes destinés à améliorer les capacités nationales de surveillance et de réponse aux épidémies. Elle a rappelé que le laboratoire mobile déjà mis à disposition par la Russie a contribué à la lutte contre le choléra dans certaines localités du pays. Cette coopération devrait se renforcer davantage avec le projet de création d'un centre permanent russo-congolais de lutte contre les maladies infectieuses à Pointe-Noire, lancé à l'issue de la deuxième Conférence internationale russo-africaine sur les maladies infectieuses tenue récemment à Brazzaville.

Des bourses aux étudiants

Les échanges éducatifs occupent également une place importante dans les relations entre les deux nations. Chaque année, près de 300 étudiants congolais poursuivent leurs études dans les universités russes grâce aux bourses accordées par Moscou. Pour les autorités russes, ces formations contribuent à la création d'un pont durable entre les deux peuples. Dans le domaine humanitaire et culturel, plusieurs initiatives sont menées à travers le pays avec l'appui de l'ambassade de Russie, de la Maison russe, des associations partenaires et de l'Église orthodoxe russe récemment enregistrée au Congo. Ces actions concernent notamment l'aide sociale, les activités éducatives et la promotion des échanges culturels.

La cérémonie a également été marquée par la projection d'un film consacré aux activités de l'ambassade de Russie au Congo et à l'amitié entre les deux pays. Des prestations artistiques mêlant chants russes et congolais ainsi que des démonstrations de danse et de gymnastique ont offert une touche culturelle à cette célébration, symbole d'une coopération russo-congolaise en constante évolution.