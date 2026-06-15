Congo-Brazzaville: Coopération - Le ministre des Affaires étrangères s'entretient avec le monde diplomatique des pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique accrédité au pays

Après la rencontre avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques d'États africains accrédités en République du Congo, le 8 juin à Brazzaville, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda, a continué par une nouvelle consultation, le 9 juin, avec les pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique, au rythme du dialogue international.

La rencontre s'est inscrite dans les habitudes traditionnelles diplomatiques qui permettent aux États de réaffirmer avec clarté l'esprit dans lequel ils entendent entretenir leurs relations : un esprit de respect mutuel, de franchise, d'équilibre et de responsabilité.

« Je voudrais, avant toute chose, vous exprimer mes sincères remerciements pour votre présence, qui témoigne de l'importance que vous attachez au dialogue régulier entre la République du Congo et les États d'Europe, d'Asie et d'Amérique représentés à Brazzaville », a confié le ministre Constant-Serge Bounda, en saluant les liens anciens et diversifiés qui unissent le Congo aux pays qu'ils représentent.

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Des liens construits dans la durée, à travers le dialogue politique, les échanges humains, la mobilité académique, la culture, la formation, la science, la préservation de l'environnement et l'action commune face aux défis internationaux.

Face aux bouleversements géopolitiques mondiaux, la diplomatie de Brazzaville a choisi la carte du multilatéralisme et du respect mutuel. Le Congo reste un partenaire ouvert et fidèle à ses engagements. À cet effet, le ministre des Affaires étrangères a rappelé une règle d'or, celle où « cette ouverture s'exerce dans le strict respect de la souveraineté nationale et des canaux officiels ».

Pour guider l'action extérieure du Congo, il a mis trois piliers majeurs en avant : d'abord, un dialogue politique sincère qui privilégie l'écoute, et la méthode pour surmonter les désaccords sans rupture ; ensuite, un engagement historique en faveur de la paix et de la sécurité à travers la médiation et le règlement pacifique des conflits ; et enfin, une mobilisation face aux défis globaux (Education, santé, innovation), avec un accent crucial mis sur l'environnement, le climat et la préservation du bassin du Congo, ceci dans la perspective du lancement de la Décennie mondiale d'afforestation et du reboisement.

Le point culminant du discours, considéré comme fondationnel du diplomate congolais, réside dans des annonces concrètes faites pour l'attractivité de son pays. Il a rappelé, entre autres, l'annonce solennelle du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de l'ouverture des Assemblées annuelles de l'African Development Bank Group tenues à Brazzaville, du 25 au 29 mai dernier, relative à la suppression, à compter du 1er janvier 2027, des visas d'entrée en République du Congo pour les ressortissants des pays africains. Le ministre a indiqué qu'il s'agit là d'une mesure phare pour stimuler les échanges.

En outre, il a salué les pays qui exemptent déjà de visa les passeports diplomatiques congolais, tout en appelant les partenaires à renforcer l'octroi de bourses d'études, et en encourageant les autres pays à emboîter le pas.

Pour conclure son discours, il a rassuré l'assistance que le Congo demeure, non seulement ouverte au dialogue, mais aussi attaché à ses relations d'amitié, et fidèle à ses engagements internationaux.

« Aussi, je vous renouvelle mes salutations les plus cordiales et vous assure de la disponibilité du ministère à poursuivre, avec chacune et chacun d'entre vous, un dialogue régulier, constructif et responsable », a-t-il insisté.

Le discours du ministre Constant-Serge Bounda

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