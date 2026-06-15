Tunisie: Incendie majeur dans une unité pharmaceutique à Jebel Oeust

Un important incendie s'est déclaré dimanche au sein d'une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de médicaments située dans la zone industrielle de Jebel Ouest, causant d'importants dégâts matériels, selon les premières informations disponibles.

Les équipes de la protection civile des gouvernorats de Zaghouan et de Ben Arous sont toujours mobilisées pour tenter de maîtriser les flammes et empêcher leur propagation aux unités industrielles voisines. Les opérations d'extinction se poursuivent sur le site.

D'après les premiers éléments recueillis, le feu aurait pris naissance dans un espace dédié au stockage de matières premières avant de se propager à une partie des installations. Les causes exactes de l'incendie ainsi que l'ampleur totale des pertes n'ont pas encore été établies.

L'établissement touché est considéré comme l'un des principaux laboratoires pharmaceutiques du pays. Il est engagé dans des programmes de développement visant notamment la production de médicaments biologiques destinés au traitement des cancers et de maladies chroniques.

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L'entreprise ambitionne également de renforcer ses standards en matière de santé et de sécurité au travail, avec l'objectif de devenir la première unité industrielle du gouvernorat de Zaghouan à obtenir le prix national de la santé et de la sécurité professionnelle. Elle s'inscrit par ailleurs dans une stratégie d'expansion vers de nouveaux marchés, notamment européens, afin de renforcer ses exportations de produits pharmaceutiques.