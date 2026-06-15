Tunisie: Incendie majeur dans une unité pharmaceutique à Jebel Oeust

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R.I

Un important incendie s'est déclaré dimanche au sein d'une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de médicaments située dans la zone industrielle de Jebel Ouest, causant d'importants dégâts matériels, selon les premières informations disponibles.

Les équipes de la protection civile des gouvernorats de Zaghouan et de Ben Arous sont toujours mobilisées pour tenter de maîtriser les flammes et empêcher leur propagation aux unités industrielles voisines. Les opérations d'extinction se poursuivent sur le site.

D'après les premiers éléments recueillis, le feu aurait pris naissance dans un espace dédié au stockage de matières premières avant de se propager à une partie des installations. Les causes exactes de l'incendie ainsi que l'ampleur totale des pertes n'ont pas encore été établies.

L'établissement touché est considéré comme l'un des principaux laboratoires pharmaceutiques du pays. Il est engagé dans des programmes de développement visant notamment la production de médicaments biologiques destinés au traitement des cancers et de maladies chroniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entreprise ambitionne également de renforcer ses standards en matière de santé et de sécurité au travail, avec l'objectif de devenir la première unité industrielle du gouvernorat de Zaghouan à obtenir le prix national de la santé et de la sécurité professionnelle. Elle s'inscrit par ailleurs dans une stratégie d'expansion vers de nouveaux marchés, notamment européens, afin de renforcer ses exportations de produits pharmaceutiques.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.