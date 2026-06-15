Tunisie: Des journalistes chinois découvrent les richesses culturelles de Hammamet

14 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

La ville de Hammamet a accueilli hier samedi une délégation de journalistes et de médias chinois dans le cadre d'une visite consacrée à la découverte du patrimoine culturel et historique de la région, a indiqué le commissaire régional au tourisme de la station Nabeul-Hammamet Nord.

Selon Wahid Ben Faraj, cette initiative s'inscrit dans les efforts de promotion de la destination touristique tunisienne auprès des marchés internationaux, notamment asiatique. Le programme de la visite a inclus un défilé de tenues traditionnelles tunisiennes, mettant en avant la "jebba de Hammamet", considérée comme l'un des symboles de l'identité culturelle locale.

Une visite d'un atelier d'artisanat traditionnel a également permis à la délégation de découvrir le savoir-faire des artisans et les spécificités des industries traditionnelles de la région. Les visiteurs ont par ailleurs eu l'occasion de déguster plusieurs spécialités culinaires locales, dans le but de promouvoir la richesse et la diversité de la gastronomie tunisienne.

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