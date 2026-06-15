Afrique: Mondial 2026/Quand et où suivre Égypte - Belgique en direct ?

L'Égypte affrontera la Belgique le lundi 15 juin 2026 au stade Lumen Field de Seattle, pour son entrée en lice dans la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Le coup d'envoi sera donné à 20h (heure de Tunis), dans une rencontre déjà très attendue au sein d'un groupe relevé.

Cette affiche marque le début du parcours des Pharaons dans un tournoi organisé conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Égyptiens tenteront de décrocher une première victoire historique en Coupe du monde face à une sélection belge emmenée par une génération expérimentée et talentueuse.

Une Égypte en quête d'efficacité face à un adversaire expérimenté

Sous la direction de Hossam Hassan, l'Égypte devrait adopter une approche prudente, fondée sur un bloc défensif solide et des transitions rapides. Les Pharaons comptent notamment sur la vitesse de Mohamed Salah et Omar Marmoush pour exploiter les contres. Cette stratégie intervient dans un contexte de critiques autour du style de jeu de la sélection égyptienne, jugé parfois trop conservateur lors des dernières rencontres.

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Une Belgique ambitieuse portée par ses cadres

En face, la Belgique arrive avec davantage de certitudes, portée par un effectif expérimenté et une organisation stable sous la direction de Rudi Garcia. Les Diables rouges s'appuient notamment sur Kevin De Bruyne, figure centrale du jeu belge, ainsi que sur Romelu Lukaku et Jeremy Doku dans le secteur offensif. La sélection belge a récemment affiché un niveau de forme convaincant en matches de préparation, confirmant son statut de favorite dans cette rencontre.

La rencontre Égypte - Belgique sera diffusée en exclusivité sur le réseau beIN Sports, avec une retransmission sur les chaînes beIN SPORTS MAX 1, 3, 5 et 6. Le match sera également accessible en streaming via les plateformes TOD et beIN Connect, pour les abonnés.