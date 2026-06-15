Afrique: Suède - Ce que révèlent les analyses des marchés des paris avant le choc

La Suède aborde en favorite sa rencontre face à la Tunisie, prévue lundi 15 juin 2026 au stade Estadio BBVA de Monterrey, selon les principales tendances des marchés internationaux des paris sportifs. Les cotes placent une victoire suédoise à 1,98, contre 3,55 pour un match nul et 4,20 pour un succès tunisien.

Cette opposition constitue l'un des premiers tests du groupe qui comprend également les Pays-Bas et le Japon, dans une phase de groupes déjà considérée comme particulièrement relevée. Les projections des bookmakers s'appuient notamment sur la dynamique offensive de la sélection suédoise dirigée par Graham Potter, portée par un duo d'attaque particulièrement en vue composé de Viktor Gyökeres et Alexander Isak. Gyökeres est d'ailleurs identifié comme l'un des principaux candidats au but à tout moment de la rencontre, au regard de ses récentes performances internationales.

En face, la Tunisie, entraînée par Sabri Lamouchi, devrait adopter une approche prudente et défensive. Solides durant les éliminatoires africains sans encaisser de but, les Aigles de Carthage suscitent toutefois certaines interrogations après leurs récentes défaites en matchs amicaux face à des sélections européennes, notamment contre l'Autriche (0-1) et la Belgique (0-5). La condition physique d'Hannibal Mejbri demeure également incertaine en raison d'une blessure.

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Selon les modèles statistiques des opérateurs de paris, le scénario le plus probable serait une victoire de la Suède sur le score de 2-1, avec une forte probabilité que les deux équipes marquent, en raison de certaines fragilités observées dans les lignes défensives suédoises lors de leurs dernières rencontres.

Enfin, la rencontre pourrait être marquée par une forte intensité physique. L'arbitrage sera confié à l'Argentin Yael Falcón, connu pour sa rigueur et sa moyenne élevée de cartons jaunes (4,81 par match), ce qui renforce les attentes autour d'un match engagé. Les marchés considèrent ainsi le pari « plus de 4,5 cartons jaunes » comme l'une des options les plus suivies.