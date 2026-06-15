Tunisie: Nouvel An hégirien 1448 - Le Mufti annoncera la date officielle ce soir

L'observation du croissant annonçant le début de la nouvelle année hégirienne 1448, correspondant au mois de Mouharram, sera effectuée aujourd'hui lundi 15 juin 2026, après le coucher du soleil, soit le 29 Dhou al-Hijja 1447 de l'Hégire, selon un communiqué de l'Institut national de la météorologie.

L'institution précise que l'annonce officielle du début du mois lunaire relève des prérogatives de la Mufti de la République tunisienne, qui se basera sur les résultats de l'observation pour fixer la date du nouvel an hégirien.

D'un point de vue astronomique, les conditions de visibilité du croissant lunaire du mois de Mouharram 1448 seront réunies après le coucher du soleil de ce lundi dans la plupart des pays arabes et musulmans, y compris la Tunisie.

Par ailleurs, la Présidence du gouvernement a indiqué que les agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront d'un jour de congé à l'occasion du Nouvel An hégirien. Ce jour férié sera observé soit le mardi 16 juin 2026, soit le mercredi 17 juin 2026, en fonction de la confirmation officielle de l'observation du croissant et du communiqué du Mufti de la République tunisienne.