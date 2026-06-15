Tunisie: Mondial 2026 - Ayari évoque une rencontre « à saveur particulière » face à la Tunisie

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les réactions se sont multipliées après la large victoire de la Suède face à la Tunisie (5-1), dans la nuit de dimanche à lundi, au BBVA Stadium de Monterrey, pour le compte de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Le joueur de la sélection suédoise, Yassine Ayari, a souligné le caractère particulier de cette rencontre en raison de ses origines tunisiennes.

« C'était un match avec une saveur particulière pour moi, en raison de mes racines tunisiennes. Mais j'ai fait un match positif et j'ai défendu les couleurs de la Suède, dont je porte le maillot », a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Le milieu suédois a également adressé un message de soutien à la sélection tunisienne après cette lourde défaite.

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« Je souhaite à la sélection tunisienne de retrouver confiance en ses capacités et de se rattraper lors des prochains matchs », a-t-il ajouté.

De son côté, le sélectionneur suédois Graham Potter s'est félicité du rendement offensif de son équipe, tout en reconnaissant les qualités de la sélection tunisienne.

« Nous avons réalisé un début prometteur dans un match qui n'était pas facile. J'avais prévenu les joueurs des capacités de l'équipe tunisienne, qui a effectué un parcours de qualification positif », a indiqué le technicien anglais.

Potter a estimé que l'efficacité offensive de son équipe avait été déterminante dans l'issue de la rencontre.

« L'efficacité offensive a répondu présent. Nous devons désormais construire sur cette victoire et nous concentrer sur le match contre les Pays-Bas, qui sera différent de celui face à la Tunisie. La mission s'annonce plus difficile », a-t-il conclu.

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