Tunisie-Suède - Ben Hmida présente ses excuses au public tunisien

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le joueur de la sélection tunisienne Mohamed Amine Ben Hmida a reconnu les erreurs commises par les Aigles de Carthage après la lourde défaite concédée face à la Suède (1-5), dans la nuit de dimanche à lundi, au BBVA Stadium de Monterrey, au Mexique, pour le compte de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

« Nous avons subi une lourde défaite à cause de petits détails et des erreurs commises. À ce niveau, face à une équipe comme la Suède, quand tu fais des fautes aussi graves, tu paies le prix fort », a déclaré le défenseur tunisien à l'issue de la rencontre.

Le joueur tunisien a également présenté ses excuses aux supporters après cette contre-performance, estimant que la sélection suédoise avait fait preuve d'une plus grande efficacité tout au long du match.

« La Suède a été plus efficace, elle a exploité toutes nos erreurs. Nous présentons nos excuses au public tunisien après cette défaite », a-t-il ajouté.

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Mohamed Amine Ben Hmida a enfin assuré que les joueurs comptaient rapidement réagir lors de la prochaine rencontre du groupe, tout en insistant sur la nécessité d'afficher davantage de concentration.

« Nous allons tenter de nous rattraper et de rectifier le tir dès le prochain match. Il faut absolument plus de concentration à l'avenir », a-t-il conclu.

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