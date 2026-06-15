Tunisie: Un projet de recherche utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les réseaux d'eau

Le Centre de Recherches et des Technologies des Eaux (CERTE) a développé un projet innovant baptisé « QATRAMIND ». Ce projet s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'analyse avancée de données afin d'optimiser les performances des réseaux de distribution d'eau, de réduire le gaspillage et de renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain.

Ce projet est le fruit d'un travail de recherche scientifique mené par l'étudiante-chercheuse Samar Khlifi au sein du Laboratoire des Géo-ressources du centre. Ce travail s'inscrit dans le cadre de son master de recherche en Géo-ressources, Eau et Environnement à la Faculté des Sciences de Tunis, en collaboration avec la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), selon les informations publiées sur la page Facebook du centre.

Le projet « QATRAMIND » repose sur l'exploitation des données opérationnelles des réseaux de distribution d'eau afin de les transformer en outils d'aide à la décision. Cela permet une détection intelligente des fuites, l'identification des zones d'intervention prioritaires, ainsi qu'une meilleure programmation des opérations de maintenance.

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Grâce à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle pour le traitement et l'analyse des données liées à la distribution et à la performance des réseaux, le projet contribue également à réduire les pertes d'eau, à baisser les coûts d'exploitation et à améliorer le rendement global des réseaux.

Cette innovation illustre la capacité de la recherche scientifique tunisienne à proposer des solutions pratiques pour faire face aux défis liés à la sécurité hydrique. Elle favorise une gestion durable des ressources en eau en renforçant l'intégration entre les structures de recherche et les entreprises publiques.

Enfin, le projet « QATRAMIND » constitue un modèle de valorisation de la recherche appliquée et d'utilisation des technologies modernes au service du secteur de l'eau et de l'amélioration de sa gouvernance.