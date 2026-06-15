Tunisie: Résidus de pesticides - Lancement d'un plan d'urgence pour sauver les dattes bio

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Face à de récentes alertes sanitaires menaçant ses exportations de dattes biologiques, la Tunisie a déployé une série de journées de sensibilisation et de formation du 9 au 12 juin 2026. Menée dans quatre gouvernorats du Sud, cette campagne vise à éradiquer les résidus de pesticides et à protéger le label tunisien à l'international.

Les sessions de formation se sont déroulées dans les gouvernorats de Kebili, Tozeur, Gabès et Gafsa. Ce déploiement d'urgence répond directement à la détection récente de traces de pesticides dans certaines cargaisons exportées. Ces incidents font peser un risque majeur sur le positionnement de la datte tunisienne sur les marchés mondiaux, un secteur pourtant stratégique qui représentait 11 % de la valeur totale des exportations de produits biologiques du pays en 2025.

Pour inverser la tendance et restaurer la confiance des acheteurs étrangers, les ateliers se sont concentrés sur des solutions pratiques et des visites de terrain au coeur des oasis. L'objectif est de former les producteurs et les exportateurs aux techniques de gestion intégrée des ravageurs et des maladies oasiennes. L'accent a été mis sur le strict respect des normes internationales, en excluant définitivement l'usage de produits chimiques interdits.

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Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « BIOREST », un programme financé par la Coopération suisse. Sa mise en oeuvre est assurée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en étroite collaboration µꞓ l'Administration générale de l'agriculture biologique (DGAB) en Tunisie.

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