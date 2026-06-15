Tunisie: Le monde de la culture en deuil - Décès de l'artiste tunisien Kamel Raouf Nagati

15 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le monde culturel tunisien est en deuil après l'annonce du décès de l'artiste tunisien Kamel Raouf Nagati, figure appréciée de la scène artistique nationale. Sa disparition a suscité une vive émotion parmi les acteurs du secteur culturel, ses proches, ses admirateurs ainsi que l'ensemble de ceux qui ont suivi son parcours et apprécié ses contributions artistiques.

Tout au long de sa carrière, Kamel Raouf Nagati s'est distingué par son engagement au service de l'art et de la création, laissant une empreinte marquante dans le paysage culturel tunisien. Son parcours a été jalonné de nombreuses réalisations qui lui ont valu l'estime de ses pairs et du public.

À l'annonce de son décès, plusieurs personnalités du monde de la culture et des arts ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à son héritage artistique, saluant son talent, sa générosité et son dévouement à la promotion de la culture.

Les circonstances du décès ainsi que les détails relatifs aux obsèques n'ont pas encore été communiqués officiellement.

La disparition de Kamel Raouf Nagati constitue une perte pour la scène culturelle tunisienne, qui perd l'un de ses artistes ayant contribué à enrichir le patrimoine artistique national.

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