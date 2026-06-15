Afrique: Mondial 2026 - Amad Diallo libère la Côte d'Ivoire et offre au continent sa première victoire

La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur dans les dernières minutes grâce à un but salvateur d'Amad Diallo, son tout premier en Coupe du monde, pour s'imposer dans le groupe E et souffler un immense soupir de soulagement à tout un continent.

L'Afrique enfin récompensée

Depuis le coup d'envoi de ce Mondial historique à 48 équipes, le continent africain accumulait les désillusions. L'Afrique du Sud avait ouvert le bal des déceptions en s'inclinant dès le match inaugural face au Mexique sur le score de deux buts à zéro. Dans le groupe C, le Maroc avait ensuite accroché le Brésil sur un match nul d'un but partout -- un résultat honorable face au quintuple champion du monde, mais insuffisant pour déclencher l'euphorie. Ce soir, la Côte d'Ivoire a changé la donne. Les Éléphants ont mis fin à l'attente et offert à l'Afrique ce qu'elle espérait depuis le début du tournoi : une victoire pleine, précieuse et arrachée dans les circonstances les plus dramatiques qui soient.

Les Éléphants à l'usure font tomber l'Equateur

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Le match en lui-même aura été un concentré d'émotions. La Côte d'Ivoire a souffert, résisté, tremblé. L'Équateur, de son côté, a frappé par trois fois la barre transversale au cours de la rencontre une statistique cruelle qui résume à elle seule la soirée des Équatoriens. Le destin avait manifestement décidé de jouer contre eux. Trois montants touchés, trois occasions qui auraient pu changer radicalement le cours du match et plonger la Côte d'Ivoire dans une nuit noire. Mais le football est ainsi fait : il récompense ceux qui y croient jusqu'au bout.

Et c'est précisément dans ce bout-là qu'Amad Diallo a décidé d'entrer dans l'histoire. L'ailier, dont la carrière en club n'a cessé de progresser ces dernières saisons, a trouvé la faille dans les dernières minutes pour offrir aux Éléphants une victoire qui ressemble à une libération. Son premier but en Coupe du monde, inscrit dans un moment de pression maximale, restera gravé dans la mémoire des supporters ivoiriens. Ce genre de but ne s'oublie pas. Il se raconte.

Une qualification en 16ème quasi assurée

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire s'installe en deuxième position du groupe E, derrière l'Allemagne qui a pulvérisé Curaçao (7-1). La configuration du groupe leur assure presque une qualification en 16e de finale. Les Éléphants ont pris une option sérieuse car une victoire face à Curaçao, considérée comme la plus faible de la poule, leur assurerait une place en 16e de finale. Dans un Mondial à 48 équipes où les deux premiers de chaque groupe sont directement qualifiés et où les meilleurs troisièmes peuvent également poursuivre l'aventure, chaque point compte double. Avec cette victoire dans les bagages, les coéquipiers d'Amad Diallo abordent la suite du tournoi avec une toute autre physionomie psychologique.

L'Afrique en marche, la Tunisie en piste

Cette victoire ivoirienne arrive à point nommé pour redonner de l'élan à un bloc africain qui commençait à scruter les tableaux avec inquiétude. Dix nations représentent le continent dans ce Mondial. Il n'en fallait qu'une pour briser la glace. La Côte d'Ivoire l'a fait avec panache, et dans les conditions les plus exaltantes qu'un match de football puisse offrir.

La dynamique africaine ne s'arrête pas là. Ce lundi, à 02h00 GMT, la Tunisie entre à son tour en lice pour affronter la Suède dans le groupe F. Portés par l'élan ivoirien, les Aigles de Carthage auront à coeur de prolonger cette nuit dorée pour l'Afrique. Le continent a désormais un résultat sur lequel s'appuyer. À la Tunisie, maintenant, d'écrire la suite.