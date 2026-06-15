Sénégal: Baccalauréat technique 2026 - 3.354 candidats à l'épreuve aujourd'hui

L'examen du Baccalauréat technique démarre ce lundi 15 juin sur l'étendue du territoire national. Cette année, 3.354 candidats sont attendus à l'appel contre 3.446 en 2025. Selon le directeur de l'Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement des épreuves dans les différents centres créés pour la circonstance.

Les épreuves écrites de la session 2026 du Baccalauréat technique démarrent ce lundi 15 juin sur l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont 3.354 candidats inscrits pour cet examen, dont 2.066 filles ; soit 61,6% des effectifs. En 2025, ils étaient 3.446 candidats. Selon les statistiques obtenues de la direction de l'Office du Bac, la série Sciences et technologies économiques (Steg) compte le plus grand nombre de candidats (2.780) dont 1.838 filles.

Elle est suivie de la série Sciences et techniques de l'industrie pour le développement durable (Stidd) qui présente cette année, 364 candidats. L'académie de Dakar arrive en tête des circonscriptions concernant les effectifs. Elle présente, pour cette session, 1188 candidats. Elle est suivie de Saint-Louis (275 candidats) et Diourbel qui compte 264 candidats. Selon l'Office du Bac, les candidats issus des établissements publics sont au nombre de 1847 tandis que les candidats individuels ne représentent que 8,1% des effectifs (soient 274 candidats).

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Selon le directeur de l'Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation des épreuves. « Tout est mis en oeuvre pour que les épreuves se déroulent dans des conditions optimales de sécurité », a-t-il déclaré au téléphone. Les candidats vont démarrer l'examen avec les épreuves de mathématiques, de sciences économiques et sociales et de chimie. Cette session est étalée sur six jours pour les épreuves du premier tour. Selon le directeur de l'Office du Bac, la date limite des délibérations est fixée au plus tard, le lundi 22 juin.