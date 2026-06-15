Sénégal: Adil Rami, champion du monde 2018 - « Les Bleus sont favoris sur le papier »

L'ancien défenseur central de l'équipe nationale de France, Adil Rami, est aux États-Unis pour la 23e édition de la Coupe du monde.

Arrivé mercredi matin à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, le champion du monde français en 2018 est venu assister à la première sortie des Bleus face aux Lions du Sénégal, prévue demain mardi 16 juin. Pour lui, la France, grâce à son groupe constitué de joueurs de calibre sur toutes les lignes, part naturellement favorite dans ce duel face aux champions d'Afrique.

« Je pense que ça va être un très bon match. Ça sera la première sortie pour les deux équipes dans ce tournoi. Bien évidemment la France part favorite, parce qu'individuellement, les Bleus sont très forts. Mais là, on est en Coupe du monde, et la France sera en face d'une très belle sélection. Il va falloir être concentré parce que le Sénégal est capable de faire des différences grâce à ses nombreux atouts offensifs », a-t-il expliqué au sortir de l'aéroport.

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À en croire l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de l'Ac Milan, l'équipe vice-championne de la dernière édition du Mondial disputée au Qatar compte dans ses rangs des joueurs capables de faire très mal au Sénégal. Mais, tient-il à préciser, les Lions disposent de solides arguments pour donner du fil à retordre aux hommes de Didier Deschamps. « Le Sénégal a un très bel effectif. Je les ai vus sur les deux derniers matchs amicaux, même si j'ai trouvé les joueurs pas assez concentrés défensivement contre les États-Unis. Mais je pense aussi qu'il y a eu ce problème d'adaptation avec le climat qu'il y a ici et l'humidité. Il y a également le voyage, parce qu'ils ont joué deux jours après leur arrivée. Mais face aux Français, je suis quasiment sûr qu'on verra un autre visage du Sénégal parce que c'est une équipe qui sait défendre en groupe. Ce qui va compliquer un peu la tâche à la France », avertit Adil Rami.