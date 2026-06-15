Gabon: 43ème Session ordinaire du CAMES 2026 à Libreville au Gabon

La République Gabonaise accueille, du 15 au 19 juin 2026, à Libreville, la 43ème Session ordinaire du Conseil des Ministres du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES). Cette rencontre de haut niveau, actée par le Conseil des Ministres du 30 avril 2026, réunira les Ministres en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des 19 pays membres de l'espace CAMES.

Instance décisionnelle du CAMES, le Conseil des Ministres constitue son organe de gouvernance suprême. Il réunit les Ministres en charge de l'Enseignement Supérieur et/ou de la Recherche Scientifique des dix-neuf (19) États membres ou leurs Représentants, afin de définir les orientations stratégiques et de prendre les grandes décisions liées au fonctionnement de l'Institution.

Au cours de cette 43ème Session ordinaire, les participants examineront, tour à tour, les projets soumis à leur appréciation par le Secrétariat Général de cet organisme panafricain, notamment sur la mise en oeuvre des activités et programmes pour l'année 2025, les nouveaux projets institutionnels et les perspectives de l'Organisation.

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Cette rencontre majeure sera articulée autour du Comité des Experts, réunissant les représentants de chaque pays membre, de la session ministérielle, présidée par la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Guinée, Dre Diaka SIDIBE, et des réunions connexes notamment celle du Réseau des Partenaires Techniques et Financiers du CAMES, ainsi que celle du Conseil de l'Ordre International des Palmes Académiques (OIPA/CAMES).

Les travaux déboucheront sur l'adoption des résolutions et décisions majeures pour le CAMES et ses États membres, en général, et pour notre pays, en particulier. Il importe de souligner qu'en amont de cette Session, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema sera élevé à la Dignité de Grand-Croix de l'Ordre International des Palmes Académiques du CAMES en reconnaissance de ses efforts en faveur de la promotion de l'Excellence académique, de la Coopération scientifique et de l'Intégration régionale en Afrique.