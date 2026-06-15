Gabon: Steeve Mexin Akono Effa, l'architecte discret de la solidarité

Steeve Mexin Akono Effa, 48 ans, né le 21 avril 1978, incarne le type rare d'acteur public : efficace sans bruit, figure discrète mais engagée, il privilégie une méthode fondée sur la proximité, la constance et l'efficacité.

Un parcours politique fait de constance

Enseignant de formation, Steeve Akono Effa entre en politique en 2017 à l'Union Nationale. 5 ans de militantisme de terrain jusqu'en 2022. Puis cap sur l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), où il milite aujourd'hui.

Son chemin électoral enseigne la persévérance : candidat malheureux aux locales de 2018, puis de 2023. Il ne lâche rien. En 2025, Libreville le récompense en l'élisant conseiller municipal. Au conseil, il est de ceux qui parlent peu mais dont les dossiers avancent.

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SAVE : bâtir sans exposer

C'est dans la société civile que son empreinte est la plus visible, même s'il veille à rester invisible. En 2020, il fonde avec un cercle d'amis l'ONG Sikolo Ane Ve Ening, SAVE. dont il est le président.

Deux projets phares portent sa signature :

- "Je donne avec le coeur" : contre la précarité menstruelle en milieu scolaire. Des kits hygiéniques distribués pour que les jeunes filles ne ratent plus l'école 5 jours par mois.

- "Stylos verts" : initiation à l'entrepreneuriat agricole en milieu scolaire. Apprendre à cultiver, transformer, vendre. Donner des réflexes d'autonomie.

Depuis 2019, il pilote surtout un programme de parrainage d'enfants issus de familles économiquement faibles. Mission : trouver "de belles âmes charitables" pour financer scolarité, fournitures, cantine. De la primaire au bac.

Sa règle d'or, martelée en privé : "Nous devons aider nos concitoyens sans exposer leurs misères au monde entier à travers les médias, nous ne faisons pas de don, mais de l'accompagnement". Pas de photo d'enfant en larmes. Juste des résultats scolaires qui remontent.

Colibri : la reconnaissance du travail bien fait

L'efficacité finit toujours par se voir. En 2024, il rejoint l'association Colibri. En avril 2026, il en devient secrétaire général. Un poste de coordination qu'il occupe avec la même méthode : discrétion, rigueur, suivi.

L'homme de l'ombre

Acteur politique, conseiller municipal, enseignant, président de SAVE, secrétaire général de Colibri... Les titres s'accumulent. Lui reste le même : celui qui arrive en dernier à la réunion et qui part le premier sur le terrain.

Lors de la soirée caritative du groupement féminin Saphir, le 6 juin, il a pris le micro 10 minutes. Juste pour dire merci aux parrains, marraines et donateurs. Puis il a rendu la parole aux enfants. C'est tout son style.

Dans une époque où l'on confond visibilité et utilité, Steeve Mexin Akono Effa rappelle une autre voie : celle de l'accompagnement silencieux. Et c'est peut-être la plus efficace.